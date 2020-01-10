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Специальный транспорт для проведения культурных мероприятий прибыл в районы ЕАО

Специальный транспорт для проведения культурных мероприятий прибыл в районы ЕАО

Автоклубы поступили в Октябрьский и Ленинский муниципальные образования в рамках реализации национального проекта «Культура».

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, районы области получили возможность проведения массовых мероприятий в тех населённых пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры. Автоклуб может стать как сценой для проведения мероприятий со встроенным звуковым оборудованием и автономным источником энергии, так и жилым модулем, предназначенным для комфортной перевозки и проживания творческих коллективов.

Ранее концертный зал на колёсах был доставлен в Смидовичский район. Ожидается, что в текущем году автоклуб будет передан и Биробиджанскому муниципальному образованию. На приобретение специального транспорта из федерального бюджета было выделено 19 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Культура», реализуемого по поручению Президента РФ Владимира Путина, автоклубы призваны способствовать реализации одной из главных целей нацпроекта «Культура» – повышению доступности культуры, которая должна охватывать не только города, но и самые отдаленные села.

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