/ / Срок приема поправок в законопроект о поправке к Конституции России продлен до 14 февраля

В Государственной Думе будут созданы рабочие группы по анализу ситуации в регионах с максимальной убылью населения и по выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов

Совет Думы продлил на неделю срок внесения предложений ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции. Об этом сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Совет Государственной Думы продлил до 14 февраля срок внесения предложений к президентскому законопроекту о поправке в Конституцию. Об этом сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после заседания Совета.

«На начало заседания Совета поступило 65 поправок, — сообщил Вячеслав Володин. — Считаем, что правильно всесторонне их изучить и только после этого принимать решение. В этой связи профильный комитет просит продлить срок подачи поправок до 14 февраля, на неделю. Не исключено, если будет еще больше поправок, нам вновь придется вернуться к этому вопросу. Интерес огромный, вопрос обсуждается и в обществе, и среди экспертов. Считаем правильным продолжить работу на неделю. Мы изначально говорили: для нас качество является приоритетом».

Ранее было установлено, что поправки ко второму чтению законопроекта могут вноситься до 7 февраля, а рассмотреть инициативу во втором чтении депутаты планировали 11 февраля.

В Государственной Думе создадут две рабочие группы: по анализу ситуации в пяти регионах с максимальной убылью населения и по выравниванию бюджетной обеспеченности регионов

На заседании Совета Государственной Думы было принято решение о создание двух рабочих групп.

Первая займется изучением ситуации в регионах с наибольшей убылью населения. По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

«Мы надеемся на сотрудничество с нашими коллегами из Правительства с тем, чтобы, во-первых, изучить ситуацию в регионах, где самая большая убыль населения, выработать предложения для того, чтобы помочь этим регионам, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, оказать им соответствующие меры поддержки, и где-то, возможно, подсказать, почему это происходит», — сказал Вячеслав Володин, отметив, что рабочую группу возглавит руководитель фракции «Единая Россия», заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

Вторая рабочая группа, по его словам, будет «мониторить, анализировать и контролировать реализацию Постановления Государственной Думы, принятое при обсуждении закона о бюджете на 2020 год и последующие два года».

«Речь идет о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий. Вы знаете, что разрыв между самыми бюджетообеспеченными и менее обеспеченными регионами большой. Разрыв этот семикратный. Для того, чтобы менее обеспеченные подтянуть, оказать им помощь, было принято решение выделить десять регионов, которым будет оказана специальная дополнительная помощь для того, чтобы не было такого большого разрыва. Мы считаем правильным, чтобы здесь был дополнительный контроль со стороны палаты, — подчеркнул Вячеслав Володин. — В рабочую группу, которую возглавит Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, войдут представители профильных комитетов и фракций с тем, чтобы вместе с Правительством и регионами проанализировать ситуацию по итогам I квартала в режиме обратной связи с регионами от Псковской области до Тывы».

Пресс-служба Государственной Думы