/ / «Сто пятёрок» с плюсом

Премия вручена за отличную учёбу 75 школьникам из Биробиджанского района

В начале этой недели школьники Биробиджанского района по итогам второй четверти получили премию «Сто пятерок», учрежденную несколько лет назад председателем Законодательного Собрания ЕАО Любовью Павловой и депутатом областного парламента Сергеем Синягиным.

По традиции церемония проходит в разных школах Биробиджанского района. В этот раз торжество решено было провести в селе Дубовом. Здесь собрались 65 мальчишек и девчонок, заработавших более ста высших отметок во второй четверти, и еще 10 школьников, которым чуть-чуть не хватило отметок до заветной сотни, но которые показали более высокий собственный результат по сравнению с итогами первой четверти. Вместе с ребятами на праздник приехали их педагоги, родители.

Отличников приветствовала Любовь Павлова:

«Искренне рада поздравить вас с этой победой. Для многих из вас она уже не первая, и это замечательно, что вы держите марку, не снижаете требования к себе. Я по просьбе Сергея Алексеевича (Синягина, депутата ЗС, соучредителя премии – ред.) передаю вам его самые теплые поздравления. Кстати, когда я сказала ему, что в этот раз отличников значительно больше, всего 75 человек, он мне ответил: «Нет, это еще не много. Пусть будет больше. Так что, дорогие ребята, принцип «Давайте больше» остается – больше знаний, больше высших отметок, больше отличников».

Любовь Павлова подчеркнула, что высокие результаты учеников – это совместный успех их учителей, завучей, директоров школ, которые сумели организовать работу таким образом, чтобы каждый ребенок мог получить заслуженную пятерку.

«Я думаю, вы понимаете, что без своих учителей вам было бы трудно добиться такого успеха. Ваши учителя стараются дать вам как можно больше возможностей заработать пятерку – вы отвечаете устно и письменно, вас вовлекают в дискуссии, диалоги, вы пишете доклады, рефераты и т.п. И, конечно, весь этот процесс контролируют завучи, директора. Вместе вам удается многое. И лучшее подтверждение тому – заметный рост числа отличников, почти в два раза по сравнению с первой четвертью».

Глава регионального парламента также отметила достойный вклад родителей в оказание помощи своим детям в учебе, поблагодарила педагогов и семьи за поддержку школьников, терпение и мудрость, а затем лично вручила премию, памятный диплом и сувенир каждому победителю интеллектуального конкурса. Напомним, что до сих пор основная премия составляла 2000 рублей, для тех, кто чуть недобрал до ста высших отметок, – 1000 рублей. В этот раз соучредители «Ста пятёрок» приняли решение немного повысить размер вознаграждения – на 10 процентов.

С заслуженными наградами ребят также поздравили глава Биробиджанского района Сергей Солтус и директор школы села Дубового Марина Гурченко. С ответным словом выступили ученики и председатель Управляющего совета этой же школы Татьяна Наумова.

Пресс-служба ЗС ЕАО