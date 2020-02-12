/ / Страсти на льду

Турнир по хоккею на валенках открыл спортивный год у спасателей автономии

Соревнования проходили на территории пожарно-спасательной части №1 Биробиджана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО. Участие в них приняли семь команд. Спортсмены играли на небольшом катке, вместо коньков – валенки, вместо шайбы – мячик.

– Для нас проведение такого турнира уже стало традицией – шестой год подряд пожарные и спасатели встречаются на льду, – говорит старший инспектор по боевой и физической подготовке областного управления МЧС Руслан Смирнов. – Правила хоккея в валенках почти не отличаются от правил традиционного хоккея, но все же максимально упрощены и приближены к дворовым.

Большинство игроков – пожарные, которые зимой в часы физподготовки играют в хоккей на собственноручно залитом катке.

– Такие занятия помогают эмоционально и физически получить разрядку, а также держать себя в хорошей форме, – считает начальник 1-го караула биробиджанской пожарно-спасательной части №1 Александр Путилов.

На предварительном этапе команды играли по подгруппам, лучшие из них вышли в полуфинал.

В результате все три призовых места заняли огнеборцы пожарно-спасательной части №1 Биробиджана: бронза – у бойцов из 1-го караула, серебро – 3-го караула, а золото – у 2-го караула.

Яэль Мизрахи