/ / Свет Хануки

Нисель Бродичанский – молдавский режиссер театра и документального кино, сценарист, драматург.

Родился в 1945 году в Кишиневе. Будучи учеником старших классов, посещал актерскую студию «Чинема аматор» при киностудии «Молдова-фильм». После окончания средней школы в 1962 году учился в театральной студии при московском ТЮЗе и на режиссерском факультете в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Работал режиссером Кишиневского русского драматического театра им. А. П. Чехова, а также театра киноактера и театральной студии «Данко». Снялся в эпизодической роли в кинофильме «Зарубки на память» («Молдова-фильм», 1973). В 1980-е годы работал режиссером-постановщиком на киностудии «Молдова-фильм», затем «Телефильм-Кишинэу».

Совместно с Аллой Коркиной написал книгу «Впереди – дорога: История с приключениями для мальчишек и девчонок» (Кишинев: Литература артистикэ, 1988). Совместно с Борисом Сандлером поставил серию фильмов о современных еврейских писателях (Шире Горшман, Авроме Карпиновиче). Из наиболее известных фильмов Ниселя Бродичанского – «Леонарди, ваш выход!» об артисте балета Петре Леонарди (1983), «Где мой дом?» о судьбах бессарабского еврейства (1991), «Семь песен длиною в 100 лет» к столетию Кишиневского погрома (2003).

Автор пьес «Мышка под солнечным лучом» (для театров кукол), «Мужчины ее жизни» (драма в 2-х действиях), «Кишиневский регтайм» (музыкальная трагикомедия в 2-х актах), «Эдит Пиаф», «Кружит тихо непогода» и других, главным образом поставленных в различных театрах России и Израиля им самим. Поставил спектакль по драматической поэме Льва Беринского «Каббалист в метро».

Живет в Германии.

В комнате ожидания для маленьких пациентов в коробке с игрушками лежало несколько детских книжек. Чтобы как-то скоротать время вызова к врачу, я взял одну из книжек и стал рассматривать красивые рождественские картинки с уютными домиками в пышном снегу. Внутри этих домиков сияли нарядные елки с игрушками, горели свечи, бабушка довязывала большой носок, а дети мирно спали в своих кроватках.

Казалось, что от них исходит теплое чувство детства. Это чувство у каждого из нас свое… И от возникшей картинки моего детства прежде всего запахло кислым запахом угля, мокнувшего в кучах под снегом у железнодорожных путей. В синеве зимнего вечера, недалеко от вокзала, чуть отсвечивала припорошенная снегом крыша старого домика. В переплетении темных кривых переулков тогдашней окраины Кишинева наш домик светился двумя маленькими окошками, между рамами которых плотно лежала вата. Керосиновая лампа, стоящая на столе, обволакивала желтым светом стол, за которым сидел мой дедушка Шике (Овшей), и большую печку, где потрескивали дрова и уголь… Дедушка брал большие картофелины, резал их вдоль пополам, вырезал сердцевину, клал ватный жгутик и наливал немного масла. Получался светильник для наступившего праздника Ханука. Свечей в послевоенном Кишиневе было мало и они дорого стоили. К тому же, если быть верным традиции и истории, после освобождения Иерусалима и Второго Храма тот восьмидневный огонек свободы, надежды и света зажгли лишь в одном светильнике, где сохранилась капля масла. Дедушка брал свой самодельный светильник и осторожно ставил его на узкий подоконник, зажигал фитилек и начинал молиться. Бабушка, мама, тетя и я смотрели на спину дедушки и молча слушали его молитву.

О чем молился мой дедушка и какие ноты звучали в его голосе, я догадался лишь много лет спустя, когда узнал, что готовил Сталин и его подручные в декабре 1952 г. Акцию по выселению и уничтожению моего народа. Очередную депортацию…Так до этого он поступил с чеченцами, турками-месхетинцами, калмыками, немцами, дагестанцами и другими. Каким образом в синагоге, куда регулярно ходил дедушка, об этом узнали местные евреи, мне неизвестно. Помню только, что в праздник Ханука лицо дедушки было печальным и мрачным. Но в самом празднике была заложена надежда и вера в победу света. Может быть, об этом молился мой дедушка? Да будет благословенна его память!

Ханука и католическое Рождество отмечаются, как правило, в одном месяце, в декабре. В том и в другом празднике живет свет надежды и веры. Неважно, как мы его зажигаем, главное, чтобы он согревал и озарял своим светом души людей…

История моего имени

Мой прадед по линии матери был лесником. Его сын, мой дедушка Шике, бабушка Рейзл и их дочери – моя будущая мама Пелла и тетя Миля (Молка) – жили на краю небольшого села Милены, возле леса, километрах в сорока от Кишинева. Это была единственная еврейская семья в том молдавском селе. На старых картах Российской империи можно увидеть, что тогда вся эта территория называлась Бессарабия.

По рассказам дедушки, мой прадед всегда ходил по лесу с топором. У него не было ружья, хотя в те времена в лесах Бессарабии было много волков. Прадед их не боялся, знал их волчьи повадки и просто был смелым человеком. «Людей нужно бояться, а не волков», – говорил он. Когда мой прадед шел по селу, то все собаки, спрятавшись за воротами и оградами, начинали выть и скулить. Они чувствовали волчий запах. Зимой, когда прадед приходил из леса, он обычно садился у печки и курил трубку… Его звали НИСЛ…

В память о нем меня назвали тем же именем. В Челябинске, где во время войны и эвакуации жили мои родители, советская чиновница написала в моем свидетельстве о рождении имя – НИСЕЛЬ. Наверное, ей показалось, что это звучит романтично, может быть, даже как-то по-французски, более красиво, чем на непонятном и чужеродном языке идиш – НИСЛ…

Нисель Бродичанский г. Леверкузен, Германия.

Репродукции картин Александра Канчика