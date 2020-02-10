/ / Светлые разумом, сильные духом

Женщины не раз говорили свое веское слово в науке. Мужчины не всегда хотели их слышать, но не отказываются пользоваться их достижениями

Гипатия (Ипатия) Александрийская

Самый ранний из документально подтверждённых примеров пришёл из древнего эллинистического мира. Но не из Греции, а из… Египта. Александрия Египетская, заложенная неудержимым завоевателем Александром Македонским, под руководством династии Птолемеев (родоначальник её – из числа ближайших друзей Александра) стала культурным и научным центром Древнего мира.

Наиболее известной представительницей научной среды Александрии (одна Александрийская библиотека чего стоила! Её наличие не могло не привести в великий город великие умы) была Гипатия, жившая в конце IV – начале V века н.э. Она была дочерью известного ученого Теона Александрийского – математика, философа и астронома. Его дочь заинтересовали те же науки.

После смерти отца она 10 лет руководила его научной школой в Александрии. Гипатия была также изобретателем: она создала дистиллятор, астролябию (прибор для определения широты и долготы по звёздам, веками использовавшийся в мореплавании) и ареометр (для измерения плотности жидкостей и твёрдых тел).

Её интеллект и заслуги высоко оценили мужчины-современники. Синесий, христианский богослов, философ и будущий епископ Птолемаидский, был учеником школы Гипатии. Кстати, в её школе учились и христиане, и язычники! Затем Синесий поехал искать новых знаний в Афины, но… вернулся разочарованный, не найдя там после «женской» школы ничего нового! Именно он авторитетно засвидетельствовал в документах изобретение Гипатией астролябии и ареометра.

В стихах поэта Паллада на смерть Гипатии в 415 году она уподобляется богине справедливости Астрее:

Гипатии

Смотрю и внемлю я, склоняясь пред тобой;

И в звездный Девы храм я возношусь тогда:

Ведь словно небеса, чисты дела твои,

Ипатия, а ты изысканности слов,

Ума и знания блестящая звезда.

К сожалению, погибла замечательная женщина молодой и полной замыслов. Её смерть была страшна. О судьбе Гипатии снят исторический фильм «Агора», и сцена убийства, показанная там, ещё сильно смягчена.

Леди без компьютера

Первые шаги в программировании принадлежат юной девушке ещё в XIX веке.

Появлением столь замечательной женщины мир обязан… поэту Байрону. Леди Августа Ада Байрон – его дочь! Свежий и творческий взгляд на старую проблему сложных вычислений привёл 17-летнюю девушку к составлению трёх программ, которые демонстрировали аналитические возможности счетной машины. Это стало началом программирования. Именем юной леди назван один из языков программирования – АДА. Более того, профессиональным праздником программистов считают её день рождения – 10 декабря.

Две — одной!

Как одна женщина получила две «нобелевки». И каждую – в новой области исследований.

Это Мария Склодовская-Кюри (1867–1934 гг.), первая женщина, дважды удостоенная Нобелевской премии, и единственный учёный в мире, получивший премию в двух разных областях. Она работала со своим супругом Пьером Кюри и выделила химический элемент полоний. Кроме того, супругам принадлежит открытие явления радиоактивности. Это дало им «нобелевку» по физике.

Тут можно бы заподозрить «удачное замужество» и удачно поделенную с супругом славу. Но следующую награду, уже по химии, Мария Кюри заработала сама и после смерти мужа. Ей удалось выделить в чистом виде радий.

Во время Первой мировой войны Мария занялась оборудованием передвижных рентгеновских установок на армейских автомобилях, сама обучала военных медиков работе на них. За годы войны Мария Кюри, её дочь Ирен и обученные ими люди сделали более миллиона рентгеновских снимков раненых солдат!. Нобелевский лауреат вложила в дело обороны страны деньги от обеих своих премий.

Личные вещи подобных знаменитостей, как правило, становятся ценными музейными экспонатами и желанными для коллекционеров. Вещи и приборы, с которыми работала Мария Склодовская-Кюри, действительно находятся в музее во Франции, но в… «свинцовом саркофаге», ведь они радиоактивны. Говорят, всего через 10 тысяч лет на них можно будет взглянуть без большого вреда для здоровья.

Русский характер

Эта женщина сумела остановить эпидемию холеры в Сталинграде во время Великой Отечественной войны.

Именно женщина создала первые в СССР антибиотики. Ее звали Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898–1974 гг.) Она была дочерью казачьего войскового старшины и крупным советским учёным.

Удивительно, но для того чтобы сделать свое научное открытие, 24-летняя девушка заразила холерой… себя, чтобы испытать своё лекарство. И смогла себя вылечить. Спустя 20 лет эта смелая женщина спасла от эпидемии холеры осажденный фашистами Сталинград. Будучи награждённой орденом Ленина, а затем и Сталинской премией, она вложила полученные деньги в строительство боевого самолета.

Зинаида Ермольева — прототип главной героини романа Вениамина Каверина «Открытая книга»

и пьесы Александра Липовского «На пороге тайны».

Добавим, что роман «Открытая книга» дважды экранизировали (в 1973 и 1977 годах). Образ этой выдающейся женщины появился и в телесериале «Чёрные кошки» 2013 года.

Факты собирал Виктор АНТОНОВ