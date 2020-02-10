/ / Светлый в памяти образ

Как был создан первый скульптурный портрет А.С. Пушкина

Об этом в день памяти великого поэта (он погиб 10 февраля 1837 года) рассказывает историк-пушкинист Александр Цитрон (Израиль).

Самуил Гальберг (1787-1839) – замечательный русский скульптор, работавший в классических традициях, ученик И.П. Мартоса (автора знаменитого памятника Минину и Пожарскому). Его призванием был скульптурный портрет. Он исполнил бюсты многих выдающихся деятелей русской культуры – И.А. Крылова,

А.Н. Оленина, И.П. Мартоса, эскизы и модели памятников – Г.Р. Державину в Казани и Н.М. Карамзину в Симбирске. Создал несколько монументальных барельефов на античные темы. Но главным его произведением, которым он прославился, был первый скульптурный портрет А.С. Пушкина.

А прежде произошло вот что…

Сошлюсь на письмо В.А.Жуковского отцу поэта — С.Л.Пушкину о кончине его сына:

«…Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти… Это был не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь свойственное этому лицу: это не было также и выражение поэтическое! Нет! Какая-то глубокая удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольственное знание…

Таков был конец нашего Пушкина… К счастью, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску. Это было исполнено немедленно; черты его еще не успели измениться… мы имеем отпечаток привлекательный; это не смерть, а сон.»

Гипсовый слепок с лица поэта был сделан формовщиком К. Балиным под руководством Гальберга, как лучшего мастера скульптурного портрета того времени. И эта маска – единственное документальное свидетельство строения лица Пушкина. Это драгоценная реликвия мировой культуры.

Из пятнадцати масок первого отлива ныне сохранилось лишь четыре – две находятся во Всероссийском музее А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, третья – в библиотеке Тартуского университета в Эстонии, четвертая, которая принадлежала В.И. Далю, – в Оренбургском краеведческом музее.

В этом же 1837 году Гальберг исполнил скульптурный портрет поэта, использовав посмертную его маску. Он создан с явной оглядкой на античные образцы – с обнаженной грудью, срезанными плечами, условно прорезанными невидящими глазами.

Несмотря на классическую обобщенность бюста, скульптору удалось донести до нас не только внешнее портретное сходство, но и создать образ вдохновенного Пушкина, каким его представляли современники. В этом огромная заслуга Самуила Гальберга, который пользовался большим признанием всех, кто знал Пушкина. Ныне первый скульптурный портрет великого поэта (бронза, 1837 год) находится в музее А. С. Пушкина в городе Пушкин.

Самуил Иванович Гальберг умер в Петербурге 10 мая 1839 года. Он был похоронен на Волковском лютеранском кладбище. Тогда известный художник К. П. Брюллов сказал: «Сегодня мы похоронили пол-Академии».

Пушкин в лучшем виде

Галерею скульптурных и художественных портретов А.С. Пушкина приводит сайт sculptprivet.ru

По мнению авторов данной подборки, бронзовые бюсты поэта работы Гальберга и Витали находятся в этом славном ряду.

При жизни поэта не было сделано ни одного его скульптурного портрета. Однако в 1836 Пушкин приезжает в Москву и встречается со знаменитым художником К.П. Брюлловым,оторый в это время после возращения из Италии в зените славы (как автор потрясающего «Последнего дня Помпеи») живет в доме Витали. Скульптор И.П. Витали (создавший знаменитую «Венеру, снимающую сандалию») лепит портрет К.П. Брюллова. Несмотря на просьбу Брюллова, Пушкин не согласился позировать для скульптурного портрета, заявив, что не хочет, так как «тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности». И вот здесь Пушкин ошибся.

Хотя И.П. Витали лепил бюст Пушкина уже после смерти поэта (в феврале-марте 1837), вышел мощный скульптурный портрет, отлитый затем в бронзе.

Одновременно с Витали лепил в Петербурге бюст Пушкина С.И. Гальберг.

Оба бюста хороши. Оба передают трагизм момента. Гальберг более сдержан, будучи сам человеком скромным, он избегает личностных акцентов, которые позволяет себе более темпераментный Витали (тот, например, усилил трагические складки на лбу). Но это все детали, ясно, что каждый из них лично видел Пушкина. Основная цель обеих работ была передать внешний облик поэта. В этом и их художественная ценность.

Кстати, невозможно не заметить, что скульптурный потрет самого Самуила Гальборга выполнен в совершенно той же стилистике.

Источник текста и изображений: https://sculptprivet.ru/russia/luchshie-portrety-pamyatniki-pushkinu