/ / Талантливую молодежь наградили в областном правительстве

Заслуженные награды от главы региона Ростислава Гольдштейна вручены самым достойным представителям молодежи ЕАО

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в большом зале правительства области состоялось торжественное вручение талантливой молодежи и лучшим студентам премии губернатора ЕАО за 2019 год. В мероприятии приняли участие заместители председателя правительства области, руководители мэрии Биробиджана и районных администраций.

Приветствуя виновников торжества, Ростислав Гольдштейн сказал: «Девиз «главное не победа, а участие» не совсем верен. В жизни важно всегда ставить перед собой высокие цели. Особенно таким молодым людям, как вы, которые уже являются победителями. Область надеется на каждого из вас».

В качестве приятного сюрприза глава региона пригласил всех награждённых принять участие в феврале в стратегический сессии моделирования развития области, предложить свои проекты, и в случае успеха, реализовывать их уже под эгидой областного правительства.

В этот день традиционные премии «За особые успехи в учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни»; «Лучшим студентам профессиональных образовательных бюджетных учреждений, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, достигших особых успехов в учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни», а также «Для поддержки талантливой молодёжи» Ростислав Гольдштейн вручил 39 молодым людям.