/ / Татьянин день отметили в ПГУ им. Шолом-Алейхема

Татьянин день отметили в ПГУ им. Шолом-Алейхема

Татьянин день отметили в ПГУ им. Шолом-Алейхема

В этом году День студента в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема началось раньше обычного – 23 января.

В главном корпусе собрались студенты, которые отличились в учебе и добились отличных результатов в области науки, общественной деятельности, творчестве и спорте.

Поздравления с Днём российского студента в адрес активной и талантливой молодёжи звучали от ректора ПГУ им. Шолом-Алейхема Баженовой Натальи Геннадьевны, проректоров, деканов факультетов и членов Студенческого совета.

Затем приступили к вручению благодарственных писем.

20 января в INSTAGRAM университет запустил конкурс к Татьяниному дню. Студентам нужно было выставить яркую студенческую фотографию и сопроводить её ответом на вопрос: «Что для вас учёба в ПГУ им. Шолом-Алейхема?». Благодарим каждого, кто принял участие. Но в любом конкурсе есть победители. Компетентное жюри оценивало публикации больше не по количеству лайков, а — содержательную наполнение. Три счастливчика стали обладателями вкусных подарков:

— Щетнева Валерия, студентка ф-та Математики, информационных технологий и техники;

—  Ревенкова Юлия, студентка ф-та Социально-культурной деятельности и сервиса;

—     Наумец Ульяна, студентка ф-та Филологии, истории и журналистики.

И по доброй традиции после официальной части все отправились на студенческий фуршет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика