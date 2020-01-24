/ / Татьянин день отметили в ПГУ им. Шолом-Алейхема

В этом году День студента в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема началось раньше обычного – 23 января.

В главном корпусе собрались студенты, которые отличились в учебе и добились отличных результатов в области науки, общественной деятельности, творчестве и спорте.

Поздравления с Днём российского студента в адрес активной и талантливой молодёжи звучали от ректора ПГУ им. Шолом-Алейхема Баженовой Натальи Геннадьевны, проректоров, деканов факультетов и членов Студенческого совета.

Затем приступили к вручению благодарственных писем.

20 января в INSTAGRAM университет запустил конкурс к Татьяниному дню. Студентам нужно было выставить яркую студенческую фотографию и сопроводить её ответом на вопрос: «Что для вас учёба в ПГУ им. Шолом-Алейхема?». Благодарим каждого, кто принял участие. Но в любом конкурсе есть победители. Компетентное жюри оценивало публикации больше не по количеству лайков, а — содержательную наполнение. Три счастливчика стали обладателями вкусных подарков:

— Щетнева Валерия, студентка ф-та Математики, информационных технологий и техники;

— Ревенкова Юлия, студентка ф-та Социально-культурной деятельности и сервиса;

— Наумец Ульяна, студентка ф-та Филологии, истории и журналистики.

И по доброй традиции после официальной части все отправились на студенческий фуршет.