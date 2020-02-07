/ / Театральное и художественное искусство рядом

6 февраля в фойе театра кукол «Кудесник» открылась выставка картин регионального отделения ВТОО «Союз художников России» (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство).

В светлом, просторном фойе место под выставки картин специально оборудовано в период реконструкции театра кукол «Кудесник». Удачно подобран фон на котором размещены картины, подсветка, хорошее освещение в фойе – все это придавало торжественность данному мероприятию.

Зрителям было представлено более 40 работ, авторы которых – художники Еврейской автономной области, члены Союза художников России. Выставку открыла директор театра кукол «Кудесник» Светлана Васильева. Это по её инициативе и при поддержке председателя регионального отделения Союза художников России Александры Деревниной зрители имели возможность познакомиться с работами профессионалов.

Теперь в планах театра предполагается постоянно организовывать выставочные мероприятия. Задумка хорошая. Театральные постановки театра кукол посещают дети разного возраста, родители, молодежь, стали появляться взрослые спектакли и все они смогут приобщиться еще и к художественному искусству.

Вот и в этот вечер, после просмотра выставки, гостям предложили пройти в зал на просмотр спектакля для взрослых «Шолом, солдат».