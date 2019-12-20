/ / Тему субсидирования пассажирских авиаперевозок в ДФО обсудили на ежегодной пресс-конференции Президента РФ

Тему субсидирования пассажирских авиаперевозок в ДФО обсудили на ежегодной пресс-конференции Президента РФ

Тему субсидирования пассажирских авиаперевозок в ДФО обсудили на ежегодной пресс-конференции Президента РФ

Владимир Путин отметил, что политика «плоских» тарифов будет продолжена и добавил, что транспортная доступность регионов Дальнего Востока зависит не только от снижения цен на авиабилеты, но и от роста доходов граждан.

О необходимости дополнительного финансирования субсидируемых авиаперевозок говорили полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил востребованность программы субсидирования авиаперевозок.

— Возможность приобрести билет в центральную часть страны по доступной цене для жителей всего Дальнего Востока и ЕАО в частности – немаловажный фактор, позитивно влияющий на жизнь в регионе. Активнее развиваются добрососедские отношения между регионами, взаимодействие бизнесменов Дальнего Востока с коллегами из других субъектов страны, способствует развитию образовательных и культурных связей, — подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Фото с сайта http://www.kremlin.ru

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