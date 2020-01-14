/ / Торжественный приём в честь Дня российской печати прошёл в правительстве ЕАО

В рамках встречи Ростислав Гольдштейн отметил победителей смотра-конкурса лучших журналистских работ в 2019 году.

По его итогам лучшим признали материалы Ирины Манойленко из газеты «Биробиджанер Штерн», корреспондентов ГТРК «Бира» Сергея Корнилевского и Ивана Ольхового. В отдельных номинациях отмечены Эдуард Тираспольский, Анастасия Кадина и Николай Немаев.

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил, что власть и средства массовой информации всегда шли рука об руку и подчеркнул, что правительство области всегда готово к взаимодействию с журналистами региона.

Представителей прессы ЕАО Благодарностями и Благодарственными письмами наградила председатель Законодательного Собрания ЕАО Любовь Павлова.

В завершении торжественного собрания председатель регионального отделения союза журналистов Наталья Мурье отметила дипломами «За верность профессии» известных в области журналистов Михаила Клименкова и Валерия Фоменко.

В 2020 году смотр-конкурс лучших журналистских работ продолжится и будет посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне.