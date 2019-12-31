/ / Центр для предпринимателей «Мой бизнес» начал работу в ЕАО

Участие в торжественной церемонии открытия принял врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, всю инфраструктуру поддержки предпринимательства объединили в одном месте – на базе многофункционального центра. Теперь владельцы бизнеса региона смогут получить в Центре комплекс мер поддержки и услуг: финансовых (кредитных, гарантийных), консультационных и образовательных, в том числе по поддержке экспортеров, а также услуг Корпорации «МСП» и Российского экспортного центра. В единую структуру вошли уже работающие центр поддержки предпринимательства, отдел по работе с инвесторами, региональная гарантийная организация, а также центр поддержки экспорта и микрокредитная компания. Оказание услуг проходит по принципу «одного окна», что снижает волокиту и создаёт необходимые условия для развития своего дела.

Врио губернатора отметил, что центр «Мой бизнес» несёт в себе более важную задачу, чем кажется на первый взгляд.

— Центр станет площадкой, где предприниматели области смогут общаться, делиться идеями и делать всё возможное, чтобы развивать свой бизнес и делать лучше жизнь людей в Еврейской автономной области, — сказал врио главы региона.

Развитие предпринимательства – один из приоритетов новой социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке по поручению Президента РФ Владимира Путина.