В рамках национальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), в ЕАО на базе НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» с марта 2017 года работает отдел — «Центр поддержки предпринимательства» (ЦПП).

В целях реализации государственной политики в сфере развития и поддержки СМСП для обеспечения благоприятных условий развития предпринимательства в регионе, содействия увеличению количества СМСП и доли производимых региональными СМСП товаров (работ, услуг) в объеме внутреннего регионального продукта, обеспечения занятости населения и развития самозанятости в регионах нашей страны были созданы Центры поддержки предпринимательства.

Центр поддержки предпринимательства на базе НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» оказывает широкий перечень услуг как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям категории МСП, так и их сотрудникам.

Основное направление деятельности ЦПП заключается в консультировании и информировании; в проведении семинаров, конференций, форумов, круглых столов; в обучении субъектов МСП по специальным программам с целью повышения их квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности; в организации участия СМСП в межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях и в информационной поддержке.

Консультационные услуги оказываются по вопросам финансового планирования, правового обеспечения деятельности, по вопросам информационного и маркетингового сопровождения, по применению трудового законодательства РФ. В целях содействия развитию деятельности СМСП оказываются и другие консультационные услуги, направленные на содействие развитию предпринимательской деятельности.

В любой будний день предприниматели могут обратиться в Центр и подать заявление (лично, по электронной почте, оставить заявку или задать вопрос на сайте) на получение консультаций либо у сотрудников центра поддержки, либо у сторонних специалистов, с которыми центром заключены договоры о взаимодействии.

Центр поддержки предпринимательства также организует проведение семинаров и тренингов для СМСП и лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности по таким тематикам, как: меры государственной поддержки, реализуемые на территории ЕАО; финансовая грамотность в деятельности СМСП, финансовый менеджмент и управление издержками; юридическая грамотность и юридическое сопровождение деятельности СМСП; маркетинговое сопровождение деятельности СМСП, брендирование и создание потребительской ценности; налоговые льготы и преференции для СМСП, налоговый и кадровый учёт; обеспечение доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса.

Кроме того, Центр поддержки предпринимательства организует проведение конференций, форумов и круглых столов.

Участие СМСП в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории РФ в целях продвижения товаров (работ, услуг) СМСП и развития предпринимательской деятельности — еще одно из направлений деятельности Центра.

ЦПП организует участие субъектов малого и среднего предпринимательства ЕАО

в межрегиональных бизнес-миссиях. Цель бизнес-миссии: установление деловых связей между участниками — субъектами предпринимательства соседних регионов, поиск партнеров, расширение рынка сбыта, обмен опытом.

Центром организована реализация специальных программ обучения как для СМСП, так и для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности.

Действующие предприниматели узнают, как эффективно развивать бизнес, регулировать ресурсы, овладеют новыми управленческими методиками, а начинающие предприниматели научатся успешно выстраивать собственный бизнес, выходить на рынок и продвигать новые продукты.

Обучение проводят высококвалифицированные тренеры с опытом аналогичной работы, имеющие право вести деятельность в сфере образования и повышения квалификации по утвержденным программам обучения. По итогам прохождения программ обучения слушателям выдается сертификат.

Популяризация продукции и услуг предпринимательской деятельности также относится к основным направлениям видов деятельности ЦПП и заключается в содействии продвижению товаров, работ и услуг СМСП.

Помимо этого в Центре предпринимателям окажут содействие по размещению субъекта МСП на электронных торговых площадках, по работе с франшизой, по предоставлению на льготных условиях рабочих мест в коворкинге на территории ЕАО.

Развитие малого предпринимательства невозможно без знания современных систем управления, маркетинга и психологии. Не менее важно и знание действующего законодательства, требований, предъявляемых контролирующими органами.

Получить услуги или стать участником мероприятий от ЦПП может как любой субъект малого и среднего предпринимательства, зарегистрированный на территории ЕАО, так и те, кто лишь задумывается о предпринимательской деятельности. Нужно только прийти в Центр и написать заявление на получение необходимых услуг.

В Центре поддержки предпринимательства не оказывают прямую финансовую поддержку в виде кредитов и субсидий, но компенсируют значительную часть затрат на обучение, продвижение, консультирование. И что не менее важно — здесь заинтересованы в быстром урегулировании вопросов и нацелены на снижение административных барьеров, чтобы предприниматель мог единожды обратиться в Центр и решить на месте ряд своих проблем.

Татьяна Миронова

Опубликовано при поддержке НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», управления экономики правительства Еврейской автономной области и Минэкономразвития России в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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