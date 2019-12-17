/ / «Цифровизация» ТВ за 10 лет: диджитал-летопись создания цифровой телерадиосети в России

К 10-летию со дня подписания федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» Россия завершила все мероприятия по переводу телевизионного вещания с аналогового на цифровой формат.

Построена цифровая телесеть. Обеспечена регионализация цифрового вещания. Аналоговое вещание федеральных телеканалов прекращено. 10 лет — это быстрее, чем потребовалось США, Испании и Южной Корее.

События этого стремительно пролетевшего десятилетия сохранит диджитал-летопись 5040.tv − хроника создания сети цифрового эфирного телевещания в России.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в создании сети приняли участие 30 тысяч человек в составе 4000 организаций. Построено 5040 передающих станций (ретрансляторов). На каждой станции был введен в эксплуатацию сначала передатчик первого, а затем второго мультиплексов. В течение десяти лет в России каждый день строилась в среднем одна новая телебашня и включалось три цифровых передатчика.

В диджитал-летопись 5040.tv внесены даты запуска каждого передатчика, каждого центра формирования мультиплексов, каждого центра консультационной поддержки в каждом регионе, а также другие события, ставшие частью истории цифровизации телевещания России.

Диджитал-летопись 5040.tv приглашает в путешествие во времени, в котором на каждой «остановке» — ждут знакомства с героями и объектами цифрового эфирного телевидения, фоторепортажи и телесюжеты о торжественных мероприятиях и наиболее значимых моментах строительства.

Диджитал-летопись 5040.tv включает коллекцию примечательных фактов о стройке: с весом какого животного можно сравнить архивы РТРС, сколько сотен документов нужно оформить на одну площадку строительства, площади каких стран и даже планет могла бы охватить наша цифровая телесеть, какова суммарная высота всех телебашен и общая мощность всех цифровых ретрансляторов, где находятся самая западная, восточная, северная, южная, «срединная», высокогорная и другие необычные по местоположению, конструкции или истории создания цифровые передающие станции.

5040.tv − по совместительству диджитал-справочник для зрителей цифрового телевидения. Каждый ретранслятор обладает профайлом с информацией о местоположении и параметрах, необходимых для настройки цифровых приемников в зоне его действия.

Диджитал-летопись 5040.tv создана для использования в автономных интерактивных модулях, включающих дисплей и программное обеспечение. Веб-ресурс 5040.tv — демонстрационная версия работы такого модуля. Автономный модуль с локализованным под конкретный регион интефейсом 5040.tv можно установить краеведческом или отраслевом музее, в техникуме или вузе, в деловом центре, в государственных учреждениях.