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Ты супер!

Ты супер!

Комитет образования Еврейской автономной области информирует, что Телекомпания НТВ объявляет о новом кастинге программы «Ты супер!».

Участие в проекте – это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.

В проекте смогут принять участие талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга.
В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих берет на себя Телеканал НТВ.  Во время учебного года организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Прием заявок на конкурс до 25.02.2020 г.

Как подать заявку, подробно описано в Положении о конкурсе «Ты супер!»  или на странице конкурса на сайте www.ntv.ru.   Так же вы можете написать письмо на адрес  vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru.

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