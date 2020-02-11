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Участники соревнований продемонстрируют свои профессиональные навыки

С 17 февраля по 20 февраля 2020 года  в Еврейской автономной области пройдет III региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) Еврейской автономной области

Проведение регионального чемпионата запланировано на базе четырех областных государственных профессиональных образовательных организаций: ОГПОБУ «Технологический техникум», ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж», ОГПОБУ «Политехнический техникум» и ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств».

Торжественное открытие чемпионата состоится в 11.00 часов 17 февраля 2020 года в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств», сообщили в Комитете образования ЕАО.

В чемпионате примут участие студенты областных колледжей и техникумов. В соревнованиях наряду со студентами Еврейской автономной области будут соревноваться  (вне конкурса) студенты ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и КГБОПУ «Хабаровский государственный медицинский колледж» МЗХК.

В течение трех дней 22 участника соревнований  продемонстрируют свои профессиональные навыки по четырем компетенциям: «Сварочные технологии», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство» и «Преподавание музыки в школе».

Приглашенные сертифицированные эксперты движения WorldSkills Russia будут осуществлять контроль за проведением регионального чемпионата и проводить оценку соответствия международным стандартам WorldSkills.

Конкурсные работы участников оценят более 30 экспертов из числа мастеров производственного обучения, преподавателей и сотрудников предприятий и организаций Еврейской автономной области и других регионов.

Главные эксперты, назначенные Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,  прибудут из различных регионов страны, в том числе из г. Красноярска, г. Новокузнецка, г. Южно-Сахалинска и
г. Хабаровска.

В рамках регионального чемпионата также предусмотрена деловая и профориентационная программы.

В деловой программе примут участие представители органов исполнительной власти области, профессиональных образовательных организаций и работодателей, которые обсудят вопросы подготовки кадров для региональной экономики.

Профориентационная программа предусматривает посещение конкурсных площадок учащимися общеобразовательных организаций города и области, где учащиеся школ могут ознакомиться с учебно-материальной базой профессиональных образовательных учреждений и увидеть выполнение заданий конкурсантами на современном оборудовании.

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