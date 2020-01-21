МЭР БИРОБИДЖАНА АЛЕКСАНДР ГОЛОВАТЫЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ МОСТА ЧЕРЕЗ Р. БИРА

В прошлом году в Биробиджане не начался ремонт автомобильного моста через р. Бира. Мэрия города три раза объявляла аукцион, но подрядная организация так и не была выявлена. Чуть позже выяснилось, что в проектной документации были выявлены неточности. Соответственно было принято решение проект доработать и начать все необходимые работы в 2020 году.

Как сообщили в мэрии, Александр Головатый с рабочей поездкой посетил Хабаровск, где провел совещание с разработчиками проектной документации. Участники встречи обсудили ключевые моменты.

— На сегодняшний день мы отработали договор с проектной организацией на модернизацию проекта и на его доработку, — прокомментировал Александр Сергеевич. — Вчера я был в Хабаровске, общался с руководством и представителями компании, которая занимается модернизацией нашего проекта. Сроки обозначены, до конца марта 2020 года мы должны доработать необходимые документы. В апреле-мае должны пройти государственную экспертизу ну и дальше работать над запуском этого проекта (планируем на второе полугодие 2020 года). Эта ситуация находится на контроле у врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.

Что касается временного сооружения, то оно конечно же будет, потому что у нас и городские маршруты передвигаются по мосту, и мы никак не можем закрыть движение. Срок капитального ремонта большой, поэтому временный мост будем сооружать.