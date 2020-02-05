Уходят ветераны…
Казалось, они еще долго будут с нами – долгожители-фронтовики, живые участники самой страшной войны в истории человечества. И вот уже приходится говорить о них в прошедшем времени
Михаил Федорович Кечинов мог отметить в ноябре этого года свой 95-летний юбилей. Ветерана не стало в январе, накануне даты, которая была ему особенно дорога – Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тогда, 27 января 1944 года, он со своими однополчанами скромно отпраздновал эту победу – впервые за три года им устроили прямо в походных палатках незабываемую баню, а на обед приготовили кашу с настоящим мясом.
… С Михаилом Федоровичем судьба впервые свела меня ровно десять лет назад. Жил он на Осенней улице, часто выходил во двор прогуляться, довольно бодро спускаясь по лестнице в подъезде. Уже потом я узнала, что вместо левой ноги у ветерана протез.
– Это сейчас я прихрамывать стал чуток, а раньше многие не догадывались о протезе – я даже по крутым сопкам так ходил, что здоровым было не угнаться. Хотелось после победы забыть о войне, жить мирной жизнью, растить детей, учить детей – я ведь учитель по специальности. Но чем больше старею, тем чаще вспоминаю ее, проклятую, она даже во сне мне стала сниться, – делился ветеран пережитым.
Самые тяжелые воспоминания были связаны с блокадой Ленинграда. Хотя тяжелые – слишком мягко сказано. То, что увидели они, освободители, в осажденном городе, вызывало настоящий шок, ввергало в ступор.
– Когда мы вошли в город, думали, ну вот и передохнем после всех боев. Но куда там! Пришлось и завалы разгребать, и мертвых хоронить. А живые были как ходячие трупы. Как-то видим – идет человек, еле ноги передвигает. Сел передохнуть и не встает. Подошли, а он мертвый уже. Как-то разгребали завалы, а из-под обломков детские руки торчат. Начал я осторожно руками эти обломки разгребать – вдруг, думаю, жив ребенок. Отбросил куски кирпичей и все внутри зашлось от ужаса и боли – ручки эти детские были оторваны от туловища. Мне тогда двадцатый год шел, когда седые волосы появились.
На войну Михаил Кечинов ушел добровольцем, когда ему не было и семнадцати.
– Нас, семнадцатилетних, гнали – гнали из военкомата, а потом по комсомольской линии призвали на обучение военным профессиям. Пять месяцев проучили, а там в эшелоны – и на фронт. До войны я в аэроклубе в Комсомольске занимался, с Алексеем Маресьевым был знаком. И на Ленинградский фронт попал благодаря аэроклубной выучке – нас туда перебросили самолетами, пришлось с парашютом прыгать, как десантникам, – рассказывал ветеран.
Под Ленинградом получил он тяжелое осколочное ранение – один осколок попал в руку, второй – в ногу.
– Эти осколки так и остались со мной, все тяжелее их носить, правую руку еле сгибаю. Теперь уже я уйду вместе с ними, – горько шутил Михаил Федорович.
После ранения – снова фронт, освобождение Белоруссии, Польши, дальше – Германия, город Штеттин, в боях за который он потерял ногу. Так закончилась для него война.
Закончилась ли? Она так плотно впечаталась в память, в сердце, что не отпускала всю жизнь.
Как-то Михаил Федорович позвонил и попросил приехать.
– Не люблю жаловаться, а приходится, – посетовал ветеран. – Сделали мне в Хабаровске новый протез, а я ходить с ним не могу, до крови ногу натирает. Хорошо, старый не выбросил, с ним опять хожу. Звоню в мастерскую, а они говорят – приезжайте, посмотрим. Раз пять туда ездил, хорошо, мой бывший ученик выручал, свою машину давал. А толку нет – не протез, а одно мучение. Видно, ушли старые мастера, а новые не научились толком работать.
Написали мы о мытарствах ветерана в газете, отправили публикацию в Хабаровскую протезную мастерскую. Снова вызвали Михаила Федоровича в Хабаровск, что-то в протезе подправили, подточили, подкрутили. Но все без толку – брак он и есть брак. Так и проходил ветеран остаток жизни со старым протезом.
Больно, очень больно говорить о нем в прошедшем времени. Как больно говорить и об Александре Ивановиче Шевчуке, ветеране войны из города Облучья, который ушел из жизни в год 75-летия Победы, не дожив до победного мая всего несколько месяцев.
Александр Шевчук был последним в области живым участником самой кровавой битвы Великой Отечественной войны – Прохоровского танкового сражения. В Интернете осталась запись его рассказа о тех жарких днях лета 1943 года, адресованного подрастающему поколению:
«Мы сражались с очень серьезным противником. Не так-то просто было победить «тигра». Не каждый снаряд брал его лобовую 22-сантиметровую броню. К тому же танк был оснащен четырьмя крупнокалиберными пулеметами, которые были точнее наших. Казалось, перед этой стальной махиной не устоит ничто живое. От грохота орудий и минометов, лязга гусениц люди теряли слух. За каждый день сражения наши теряли до десяти тысяч бойцов…».
Он выжил на Курской дуге, выжил в жестоких схватках с врагом при форсировании Днепра, выжил, освобождая Украину и Чехословакию, выжил, когда два послевоенных года на Западной Украине добивал банды бандеровцев. Выжил, несмотря на четыре ранения, одно из которых едва не стоило ему жизни. В 1947-м вернулся в Облучье и стал служить – теперь уже на железной дороге. Эта служба продолжалась почти полвека.
Не дожил до победной юбилейной даты и Федор Андреевич Фетисов, участник войны с Японией. Призвали его в армию в 1945 году, когда ему исполнилось восемнадцать. Служил в Амурской флотилии, на минном тральщике. Постоянно приходилось быть начеку, чтобы не подорваться самому. Однажды, когда уже шли боевые действия с Японией, случилась такая нештатная ситуация, когда счет их жизней шел на минуты. Обезвредить мину поручили ему, матросу-салаге.
– Я не буду подробно рассказывать, что тогда пережил. След пережитого остался на моей голове – в восемнадцать лет я поседел, – поделился ветеран.
После войны он стал журналистом – таким же решительным, боевым, каким был на войне. Работал корреспондентом КрайТАСС, был редактором облученской районной газеты «Искра Хингана», почти тридцать лет отдал «Биробиджанской звезде». В семьдесят лет возглавил пресс-службу мэрии Биробиджана, прослужив в этой должности еще целое десятилетие.
До самых последних дней, даже получив тяжелую травму, Федор Андреевич не терял интереса к жизни, много читал, его волновала ситуация в области, городе. Он очень надеялся дожить до своего дня рождения – 5 апреля ему исполнилось бы 93 года, дожить и до 75-летия Победы. Ветерана не стало 5 января.
Да, уходят самые последние участники войны – те, кто дожил до девяноста лет и больше. Недавно поздравляли с солидным юбилеем Аркадия Петровича Черных – ему исполнилось 103 года. И пусть его второй век продлится еще не один год.
Хочется, очень хочется, чтобы 9 мая в сквер Победы пришли ветераны войны, которым судьба отвела долгие годы жизни. Не торопитесь, пожалуйста, уходить! А ушедшим – светлая память!
Его имя выбито на мемориале
Интересные подробности о захоронении воина из ЕАО сообщил один из читателей нашей газеты
В первом номере «БШ» за 8 января вышла публикация «Это надо – живым!» – о том, что в ЕАО давно пора издать новую, более точную и подробную Книгу памяти. В качестве примера была приведена такая неточность: в Книге памяти 1995 года выпуска указано, что погибший житель Биробиджана Герш Хонимович Борщей похоронен в деревне В. Ашково Жиздринского района Смоленской области. В другой же Книге памяти за 2000 год местом захоронения названа деревня Ослинко Калужской области.
Как такое могло случиться?
Ответить на этот вопрос попытался наш читатель Дмитрий (к сожалению, своей фамилии он не назвал). Вот что он написал:
«Хочу сделать пояснение по поводу захоронения Борщей Герша Хонимовича. В феврале и марте 1943 года севернее Жиздры проходила Жиздринская операция. Она оказалась очень кровопролитной и очень неудачной для наших войск. Особенно тяжелые и ожесточенные бои были с 19 по 31 марта в районе деревни Верхнее Ашково, когда немцы пытались перейти в контрнаступление. И первые захоронения были именно в этой деревне, которая в те годы находилась в Жиздринском районе Орловской, а не Смоленской области. В настоящее время это Калужская область.
В 1950-е годы разбросанные по всему району порой в самых неожиданных местах захоронения погибших были перенесены в братские могилы и мемориалы. Самый крупный мемориал Жиздринского района находится в деревне Ослинка. Там захоронено свыше пяти тысяч советских солдат и офицеров. Имя рядового Борщей Герша Хонимовича выбито на одной из плит мемориала».
Хотелось бы узнать фамилию автора столь подробного пояснения. Возможно, он имеет родственное отношение к нашему погибшему земляку. Как бы там ни было, большое спасибо вам, Дмитрий, за неравнодушие к памяти тех, кто не вернулся с войны.