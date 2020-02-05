/ / Уходят ветераны…

Казалось, они еще долго будут с нами – долгожители-фронтовики, живые участники самой страшной войны в истории человечества. И вот уже приходится говорить о них в прошедшем времени

Михаил Федорович Кечинов мог отметить в ноябре этого года свой 95-летний юбилей. Ветерана не стало в январе, накануне даты, которая была ему особенно дорога – Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тогда, 27 января 1944 года, он со своими однополчанами скромно отпраздновал эту победу – впервые за три года им устроили прямо в походных палатках незабываемую баню, а на обед приготовили кашу с настоящим мясом.

… С Михаилом Федоровичем судьба впервые свела меня ровно десять лет назад. Жил он на Осенней улице, часто выходил во двор прогуляться, довольно бодро спускаясь по лестнице в подъезде. Уже потом я узнала, что вместо левой ноги у ветерана протез.

– Это сейчас я прихрамывать стал чуток, а раньше многие не догадывались о протезе – я даже по крутым сопкам так ходил, что здоровым было не угнаться. Хотелось после победы забыть о войне, жить мирной жизнью, растить детей, учить детей – я ведь учитель по специальности. Но чем больше старею, тем чаще вспоминаю ее, проклятую, она даже во сне мне стала сниться, – делился ветеран пережитым.

Самые тяжелые воспоминания были связаны с блокадой Ленинграда. Хотя тяжелые – слишком мягко сказано. То, что увидели они, освободители, в осажденном городе, вызывало настоящий шок, ввергало в ступор.

– Когда мы вошли в город, думали, ну вот и передохнем после всех боев. Но куда там! Пришлось и завалы разгребать, и мертвых хоронить. А живые были как ходячие трупы. Как-то видим – идет человек, еле ноги передвигает. Сел передохнуть и не встает. Подошли, а он мертвый уже. Как-то разгребали завалы, а из-под обломков детские руки торчат. Начал я осторожно руками эти обломки разгребать – вдруг, думаю, жив ребенок. Отбросил куски кирпичей и все внутри зашлось от ужаса и боли – ручки эти детские были оторваны от туловища. Мне тогда двадцатый год шел, когда седые волосы появились.

На войну Михаил Кечинов ушел добровольцем, когда ему не было и семнадцати.

– Нас, семнадцатилетних, гнали – гнали из военкомата, а потом по комсомольской линии призвали на обучение военным профессиям. Пять месяцев проучили, а там в эшелоны – и на фронт. До войны я в аэроклубе в Комсомольске занимался, с Алексеем Маресьевым был знаком. И на Ленинградский фронт попал благодаря аэроклубной выучке – нас туда перебросили самолетами, пришлось с парашютом прыгать, как десантникам, – рассказывал ветеран.

Под Ленинградом получил он тяжелое осколочное ранение – один осколок попал в руку, второй – в ногу.

– Эти осколки так и остались со мной, все тяжелее их носить, правую руку еле сгибаю. Теперь уже я уйду вместе с ними, – горько шутил Михаил Федорович.

После ранения – снова фронт, освобождение Белоруссии, Польши, дальше – Германия, город Штеттин, в боях за который он потерял ногу. Так закончилась для него война.

Закончилась ли? Она так плотно впечаталась в память, в сердце, что не отпускала всю жизнь.

Как-то Михаил Федорович позвонил и попросил приехать.

– Не люблю жаловаться, а приходится, – посетовал ветеран. – Сделали мне в Хабаровске новый протез, а я ходить с ним не могу, до крови ногу натирает. Хорошо, старый не выбросил, с ним опять хожу. Звоню в мастерскую, а они говорят – приезжайте, посмотрим. Раз пять туда ездил, хорошо, мой бывший ученик выручал, свою машину давал. А толку нет – не протез, а одно мучение. Видно, ушли старые мастера, а новые не научились толком работать.

Написали мы о мытарствах ветерана в газете, отправили публикацию в Хабаровскую протезную мастерскую. Снова вызвали Михаила Федоровича в Хабаровск, что-то в протезе подправили, подточили, подкрутили. Но все без толку – брак он и есть брак. Так и проходил ветеран остаток жизни со старым протезом.

Больно, очень больно говорить о нем в прошедшем времени. Как больно говорить и об Александре Ивановиче Шевчуке, ветеране войны из города Облучья, который ушел из жизни в год 75-летия Победы, не дожив до победного мая всего несколько месяцев.

Александр Шевчук был последним в области живым участником самой кровавой битвы Великой Отечественной войны – Прохоровского танкового сражения. В Интернете осталась запись его рассказа о тех жарких днях лета 1943 года, адресованного подрастающему поколению:

«Мы сражались с очень серьезным противником. Не так-то просто было победить «тигра». Не каждый снаряд брал его лобовую 22-сантиметровую броню. К тому же танк был оснащен четырьмя крупнокалиберными пулеметами, которые были точнее наших. Казалось, перед этой стальной махиной не устоит ничто живое. От грохота орудий и минометов, лязга гусениц люди теряли слух. За каждый день сражения наши теряли до десяти тысяч бойцов…».

Он выжил на Курской дуге, выжил в жестоких схватках с врагом при форсировании Днепра, выжил, освобождая Украину и Чехословакию, выжил, когда два послевоенных года на Западной Украине добивал банды бандеровцев. Выжил, несмотря на четыре ранения, одно из которых едва не стоило ему жизни. В 1947-м вернулся в Облучье и стал служить – теперь уже на железной дороге. Эта служба продолжалась почти полвека.

Не дожил до победной юбилейной даты и Федор Андреевич Фетисов, участник войны с Японией. Призвали его в армию в 1945 году, когда ему исполнилось восемнадцать. Служил в Амурской флотилии, на минном тральщике. Постоянно приходилось быть начеку, чтобы не подорваться самому. Однажды, когда уже шли боевые действия с Японией, случилась такая нештатная ситуация, когда счет их жизней шел на минуты. Обезвредить мину поручили ему, матросу-салаге.

– Я не буду подробно рассказывать, что тогда пережил. След пережитого остался на моей голове – в восемнадцать лет я поседел, – поделился ветеран.

После войны он стал журналистом – таким же решительным, боевым, каким был на войне. Работал корреспондентом КрайТАСС, был редактором облученской районной газеты «Искра Хингана», почти тридцать лет отдал «Биробиджанской звезде». В семьдесят лет возглавил пресс-службу мэрии Биробиджана, прослужив в этой должности еще целое десятилетие.

До самых последних дней, даже получив тяжелую травму, Федор Андреевич не терял интереса к жизни, много читал, его волновала ситуация в области, городе. Он очень надеялся дожить до своего дня рождения – 5 апреля ему исполнилось бы 93 года, дожить и до 75-летия Победы. Ветерана не стало 5 января.

Да, уходят самые последние участники войны – те, кто дожил до девяноста лет и больше. Недавно поздравляли с солидным юбилеем Аркадия Петровича Черных – ему исполнилось 103 года. И пусть его второй век продлится еще не один год.

Хочется, очень хочется, чтобы 9 мая в сквер Победы пришли ветераны войны, которым судьба отвела долгие годы жизни. Не торопитесь, пожалуйста, уходить! А ушедшим – светлая память!