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Укол без опасности

Укол без опасности

Фото из открытых источников

Когда врач становится неподсуден. Кремль дал поручение разобраться в этом

Леонид Рошаль: Президент услышал ОНФ в вопросе освобождения врачей от уголовной ответственности из-за лекарств

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль приветствовал поручение Президента России, лидера ОНФ Владимира Путин освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств.

Известный детский врач напомнил, что с такой инициативой выступал Народный фронт. Президент поставил перед кабинетом министров задачу до первого апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей. Такое поручение главы государства по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске осенью 2019 г. опубликовано на сайте Кремля.

Рошаль подчеркнул, что раньше врачей, которые работали в том числе с онкобольными, при утрате ампулы с обезболивающим наркосодержащим препаратом привлекали к ответственности.

«Доказать невиновность медика, непредумышленность его действий было крайне сложно. И работать врачам в таких условиях крайне непросто. Мы обсуждали этот вопрос в Общероссийском народном фронте и вышли с конкретными предложениями к правительству, администрации президента и самому главе государства. И нас услышали. Освобождение врачей от уголовной ответственности – это положительное решение. Многие, в том числе и пациенты, скажут спасибо. Врачи будут более спокойно назначать обезболивающие», – сказал Рошаль.

«Бывает так, что ряду пациентов требуется дополнительное обезболивание, к примеру, онкологическим больным, людям после сложных хирургических операций, тяжело травмированным. Врач, видя эту необходимость, может принять такое решение – применить дополнительное обезболивание помимо назначенного и тем самым облегчить состояние больного. Однако опасение уголовной ответственности могло остановить врача, продлив страдания пациента. При этом, по моему мнению, в каждом подобном случае необходимо разбираться. Вместе с тем, считаю своевременным и правильным решение об отмене уголовной ответственности в отношении врачей при утрате ампулы с обезболивающим наркосодержащим препаратом», рассказала член регионального штаба ОНФ в ЕАО Надежда Кожукарь.

Напомним, что эксперт Общероссийского народного фронта, юрист ГБУЗ «Центр паллиативной помощи» департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова на встрече Президента России с представителями общественности рассказала о проблемах, с которыми столкнулась команда проекта «Регион заботы» в субъектах России. Она предложила смягчить ответственность медработников за неумышленную утрату наркосодержащего препарата и дать им право фиксировать данное событие на уровне медицинской организации.

www.onf.ru

Пресс-служба регионального отделения ОНФ в ЕАО

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