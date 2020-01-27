/ / Умейте радоваться малому

Рабочие коллективы и компании в Еврейской АО за пять лет стали «добрее» в несколько раз. Но платят в «хороших» коллективах почему-то меньше

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru решили выяснить, как часто компании Еврейской АО предлагают кандидатам дополнительные «бонусы» в виде хорошего, доброго и дружного коллектива. И кому более выгодна «команда мечты» – работникам или работодателю. Ответ неоднозначен.

С 2014 года количество предложений о работе с упоминанием доброго, дружного, душевного и/или хорошего коллектива в текстах вакансий в Еврейской АО в 2019 году выросло в 1,6 раза.

«Число подобных вариантов занятости увеличивается от года к году, что свидетельствует о внимании соискателей не только к таким базовым факторам, влияющим на выбор места работы, как заработная плата, удаленность рабочей локации от дома, функционал, но и к более специфичным вещам – корпоративной культуре, ценностям и миссии компании, адекватности топ-менеджмента», – комментирует полученные результаты руководитель пресс-службы HeadHunter в ДФО.

Интересно, что хорошим коллективом (подчеркнём – по мнению опрошенных соискателей вакансий) чаще могут похвастать компании из отраслей финансового сектора (30% от всех вакансий, открытых в Еврейской АО с января по ноябрь 2019 года, в тексте которых встречается упоминание о добром, дружном, душевном и/или хорошем коллективе), логистики, перевозок (21%), услуг для населения и розничной торговли (по 18%).

Пятерку лидеров с «командой мечты» замыкают работодатели, специализирующиеся на непищевых товарах народного потребления (13%) и информационных технологиях (8%). Большая часть подобных предложений о работе ориентирована на специалистов в области продаж (50%), начинающих специалистов и студентов, сотрудников банка (по 28%), представителей сфер медицины (8%), рабочего персонала (7%), и бухгалтерии (5%).

Еще один любопытный факт – уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях, в которых есть упоминания о хорошем коллективе, ниже среднерыночного в Еврейской АО – 36 500 рублей против 57 000 рублей соответственно.

Исследование проводилось 7 – 11 ноября 2019г.

Оригинал на сайте hh.ru