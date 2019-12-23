/ / УМНЫЙ ДОМ ПО-БИРОБИДЖАНСКИ

Студенты ПГУ имени Шолом-Алейхема заняли второе место в крупных соревнованиях по программированию

Окружной фестиваль технического творчества «Технофест» проходил на базе Комсомольского-на-Амуре госуниверситета. Биробиджанцы в гостях состязались более чем с десятком команд вузов Дальнего Востока и Центральной России в создании приложений для управления «умным домом».

На соревнования от Приамурского госуниверситета имени Шолом-Алейхема отправилась команда в составе пяти человек, студенты 3-4 курсов. Ребят сопровождал преподаватель кафедры информационных систем, математики и правовой информатики Владимир Глаголев.

Их основным заданием было создать приложение для смартфона, через которое можно управлять «умным домом». От элементарных команд «включить чайник» или запустить по своему маршруту робот-пылесос до выполнения куда более сложных функций.

Биробиджанские программисты хорошо справились со своими задачами. Они заняли второе место, уступив команде из санкт-петербургского вуза ИТМО, студенты которого не раз брали призы на международных соревнованиях по программированию, и обошли хозяев соревнований – КнАГУ.

«Технофест» в этом году проходил уже в шестой раз и продлился три дня. На нём очень интересны были форумы по совместному решению практических проблем. Например, в рамках фестивальных заданий студенты создавали «умные» модели для ферм, представили даже проекты «умных» ульев и курятников!

Биробиджанские программисты не в первый раз сталкиваются с задачами, подобными тем, которые им нужно было выполнить на «Технофесте». Они уже работали над программным обеспечением для «умного дома» на соревнованиях WorldSkills, которые проходили в столице автономии.

Команду, выступавшую в Комсомольске, готовил преподаватель ПГУ имени Шолом-Алейхема Дмитрий Лучанинов. В конце октября он уже побывал с двумя командами программистов вуза на региональном четвертьфинале мирового студенческого чемпионата по программированию ICPC во Владивостоке. Там биробиджанских программистов отметили дипломами третьей степени.