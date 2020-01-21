/ / УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ КЕЧИНОВ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ КЕЧИНОВ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ КЕЧИНОВ

Сегодня ночью ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, единственный в ЕАО защитник блокадного Ленинграда Михаил Федорович Кечинов. В ноябре этого года Михаил Федорович отметил бы свой 95-летний юбилей.

В разгар войны, приписав себе год, молодой Михаил ушел на Ленинградский фронт, защищать блокадный город. Воевал в полковой разведке, освобождал Восточную  Европу. Победу наш знаменитый земляк встретил в Польше, уже имея два ранения, боевые награды. После войны Михаил Кечинов учил детей истории и стал педагогом с более чем полувековым стажем.

— Больно осознавать, когда из жизни уходят такие люди, — говорит мэр Биробиджана Александр Головатый. – Михаила Федоровича знал не только Биробиджан, но и вся Еврейская автономная область. Трудно переоценить его вклад в работе с подрастающим поколением, в развитие нашего любимого города. С уходом таких людей, уходит целая эпоха. К сожалению, но с каждым годом участников тех страшных событий становится все меньше и меньше. И наша главная задача – всегда помнить о том, какой вклад в Победу внесли наши уважаемые ветераны.

Михаил Федорович прошел через большие испытания, но несмотря ни на что он не утратил позитивного отношения к жизни, интерес к происходящему, волю, желание жить. С глубоким прискорбием воспринял весть о его кончине. Светлая память этому замечательному, светлому, мужественному и отважному человеку. Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям, коллегам и всем, кто близко знал Михаила Федоровича.

Информация о дате и времени прощания с Михаилом Федоровичем Кечиновым будет сообщена позже.

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