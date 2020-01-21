/ / УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ КЕЧИНОВ

Сегодня ночью ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, единственный в ЕАО защитник блокадного Ленинграда Михаил Федорович Кечинов. В ноябре этого года Михаил Федорович отметил бы свой 95-летний юбилей.

В разгар войны, приписав себе год, молодой Михаил ушел на Ленинградский фронт, защищать блокадный город. Воевал в полковой разведке, освобождал Восточную Европу. Победу наш знаменитый земляк встретил в Польше, уже имея два ранения, боевые награды. После войны Михаил Кечинов учил детей истории и стал педагогом с более чем полувековым стажем.

— Больно осознавать, когда из жизни уходят такие люди, — говорит мэр Биробиджана Александр Головатый. – Михаила Федоровича знал не только Биробиджан, но и вся Еврейская автономная область. Трудно переоценить его вклад в работе с подрастающим поколением, в развитие нашего любимого города. С уходом таких людей, уходит целая эпоха. К сожалению, но с каждым годом участников тех страшных событий становится все меньше и меньше. И наша главная задача – всегда помнить о том, какой вклад в Победу внесли наши уважаемые ветераны.

Михаил Федорович прошел через большие испытания, но несмотря ни на что он не утратил позитивного отношения к жизни, интерес к происходящему, волю, желание жить. С глубоким прискорбием воспринял весть о его кончине. Светлая память этому замечательному, светлому, мужественному и отважному человеку. Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям, коллегам и всем, кто близко знал Михаила Федоровича.

Информация о дате и времени прощания с Михаилом Федоровичем Кечиновым будет сообщена позже.