/ / Условия содержания граждан, депортируемых из России, проверил Ростислав Гольдштейн

Врио губернатора посетил Центр временного содержания для иностранных граждан, незаконно находящихся в регионе.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, Ростислав Гольдштейн совместно с начальником УМВД России по ЕАО Александром Добровольским осмотрели помещения для проживания как отдельных граждан, так и семейных пар. В учреждении имеются душевые, медицинский кабинет, комната для приготовления пищи. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями и инвалидов. Для прогулок на свежем воздухе отведено специально оборудованное место. На территории Центра могут находиться одновременно до 25 человек.

При необходимости Центр может принять иностранных граждан, задержанных на территориях соседних субъектов Российской Федерации.

Стоимость работ по реконструкции здания для размещения специального учреждения составила порядка 45 миллионов рублей, финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета.