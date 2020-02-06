/ / В 2019 году РСХБ увеличил льготное кредитование сезонных работ на 15%

В рамках программы льготного кредитования АПК Россельхозбанк в 2019 году направил на проведение сезонных работ более 138 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с 2018 годом. Ставка по кредитам не превышает 5% годовых.

Сельхозпредприятиям малого и среднего бизнеса на сезонные работы Банк выдал 87,8 млрд рублей против 66,7 млрд рублей годом ранее. Из них МФХ составляют порядка 40%. Средствами РСХБ воспользовалось более 3,4 тыс. аграриев МСБ.

«Помочь аграриям посеять и собрать первоклассный урожай – одна из главных задач Россельхозбанка. Особенно значима для фермеров своевременная поддержка. Банк старается учитывать их потребности — для аграриев действуют кредиты с упрощенными условиями получения: сокращен список документов и время принятия решения по выдаче. Мы рады, что в 2019 году поддержка РСХБ способствовала качественному и своевременному проведению сезонных работ и высокому урожаю. В этом году мы приложим все усилия и продолжим наше эффективное взаимодействие с сельхозпроизводителями, чтобы 2020 год был таким же результативным», ‒ подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Льготные кредиты РСХБ полностью обеспечивают аграриев средствами на посевную и уборочную кампании: приобретение семян, сырья, кормов, средств защиты растений, минеральных удобрений, ГСМ, запчастей для ремонта техники и оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, а также другие мероприятия.