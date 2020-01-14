/ / В 2020 году размер материнского капитала увеличен на 3%.

Во все времена семья была важнейшим социальным институтом, формирующим основы нравственности в маленьком человеке и раскрывающим его внутренний мир.

Именно поэтому одним из приоритетов государственной политики является поддержка семей, и выплата материнского капитала – одна из форм такой поддержки. В 2020 году размер материнского капитала был увеличен на 3%.

Государственная программа по поддержке семей действует с 2007 года. В ней могут участвовать российские семьи, в которых родился или был усыновлен второй (третий или последующие) ребенок, если ранее документы на дополнительные меры такой государственной поддержки не оформлялись. При этом ребенок должен быть рожден или усыновлен до 31 декабря 2021 года. Сроки получения сертификата и распоряжения средствами материнского капитала не ограничены.

Направления, по которым можно распорядиться средствами материнского семейного капитала, строго определены законом. Эти деньги можно направить на:

— улучшение жилищных условий семьи;

— образование детей;

— формирование накопительной пенсии матери;

— приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество;

— получение ежемесячной выплаты.

В соответствии с вступившими в силу изменениями с 1 января размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей. По сравнению с прошлым годом его сумма выросла на 13,6 тыс. рублей, или 3%. На 3% увеличится и сумма остатка у тех владельцев сертификатов, которые ранее частично воспользовались его средствами по одному из направлений.

По информации http://www.pfrf.ru

