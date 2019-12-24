/ / В БИРОБИДЖАНЕ НА ПЛОЩАДИ ИМ. ЛЕНИНА БУДЕТ РАБОТАТЬ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОТОЗОНА

Специалисты ООО «Чистый город» завершают оформление ледового городка на площади им. Ленина. В настоящее время здесь идет обустройство тематической фотозоны.

Мэр Биробиджана Александр Головатый проинспектировал ход работ.

— Директору коммунального предприятия Ивану Малышеву высказан ряд замечаний, — рассказал Александр Сергеевич. – Макушку елки приведут в соответствие, на самой площади наведут порядок, на горках также проведут работы. Все замечания, высказанные мной и горожанами, должны устранить до 26 декабря. Сейчас на площади им. Ленина оборудуют тематическую фотозону. Нам очень хочется, чтобы здесь жителей нашего города отдыхало как можно больше и чтобы им здесь нравилось!

Кстати, очень много вопросов поступает от горожан по поводу того, почему гирлянды на елке всего один раз были включены. Высказывают предположения, что электрика сломалась. Нет, оборудование находится в рабочем состоянии! Просто на прошлой неделе специалисты ООО «Чистый город» проверяли работу гирлянд в тестовом режиме. С 26 декабря официально будет открыт ледовый городок на площади им. Ленина!

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