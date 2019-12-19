/ / В БИРОБИДЖАНЕ ОБСЛЕДУЮТ ДЕТСКИЕ САДЫ, ГДЕ ПРОХОДИТ ЭВАКУАЦИЯ ДОШКОЛЯТ

Специалисты приступили к обследованию детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, куда на электронную почту поступили сообщения о минировании зданий.

Как сообщили в мэрии города Биробиджана, дошколята и работники детсадов эвакуированы в безопасные места. К дошкольному учреждению № 5, рядом с которым нет никаких учреждений, направили для обогрева автобусы МУП «Транспортная компания».

На месте также работает заместитель мэра по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова, представители ГО И ЧС мэрии областного центра. Информация уточняется.