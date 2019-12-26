В БИРОБИДЖАНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ МЕСТА ДЛЯ ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКА
Как сообщили в мэрии города, в Биробиджане официально утвердили девять мест для запусков фейерверков.
К ним относятся: пустырь в поселке Биробиджан-2, спортивные площадки в районе поселка Сопка и стадионов «Дружба», «Дальсельмаш», городская набережная, карьер в районе улицы Невской и берег реки Бира.
— Практически в каждом районе города можно запускать фейерверки. – говорит мэр Биробиджана Александр Головатый. – В нашем городе официально установлены девять мест для запуска фейерверка. Но, биробиджанцы по собственной инициативе могут попытаться отыскать открытое пространство. Важно помнить, что оно должно быть радиусом от 30-ти до 50-ти метров – именно на такое расстояние разлетаются поражающие фрагменты фейерверков. Рядом не должно быть жилых домов. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность или закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег – так изделие не упадёт. Для наземных фейерверков нужно выбирать гладкую поверхность. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон. Ракеты и летающие снаряды следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для каждого вида снарядов существует своя опасная зона, которая указана в инструкции.
Напоминаю, что нарушителям правил пожарной безопасности, игнорирующим рекомендации, грозят денежные штрафы. В наших силах сделать так, что Новый год принес всем радость и хорошее настроение. Берегите себя и своих близких!
Места для запуска фейерверков в Биробиджане
|№
п/п
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Место проведения мероприятий
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Адрес проведения мероприятий
|1
|Набережная р. Бира
|напротив Филармонии, пр. 60 –летия СССР,14
|2
|Берег карьера
|напротив ул. Невская,4
|3
|Площадка
|ст. Дружба Биршоссе,2км.
|4
|Спортивная площадка
|п. Сопка ул. Московская,1 а
|5
|Пустырь
|Биробиджан-2 район ул. Юбилейная,1
|6
|Берег р. Бира
|напротив ул. Набережная, 32-34
|7
|Берег р. Бира
|напротив ул. 40 лет Победы, 25
|8
|п. Тукалевский
|район ул. Таежной
|9
|Спортивная площадка
|напротив ст. ДСМ
Мэрия г. Биробиджана призывает гостей и жителей областного центра быть предельно осторожными. В случае возникновения ЧС или другой внештатной ситуации звонить по телефонам:
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Биробиджана 2-22-85, «112», «101»!