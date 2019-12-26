/ / В БИРОБИДЖАНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ МЕСТА ДЛЯ ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКА

Как сообщили в мэрии города, в Биробиджане официально утвердили девять мест для запусков фейерверков.

К ним относятся: пустырь в поселке Биробиджан-2, спортивные площадки в районе поселка Сопка и стадионов «Дружба», «Дальсельмаш», городская набережная, карьер в районе улицы Невской и берег реки Бира.

— Практически в каждом районе города можно запускать фейерверки. – говорит мэр Биробиджана Александр Головатый. – В нашем городе официально установлены девять мест для запуска фейерверка. Но, биробиджанцы по собственной инициативе могут попытаться отыскать открытое пространство. Важно помнить, что оно должно быть радиусом от 30-ти до 50-ти метров – именно на такое расстояние разлетаются поражающие фрагменты фейерверков. Рядом не должно быть жилых домов. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность или закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег – так изделие не упадёт. Для наземных фейерверков нужно выбирать гладкую поверхность. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон. Ракеты и летающие снаряды следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для каждого вида снарядов существует своя опасная зона, которая указана в инструкции.

Напоминаю, что нарушителям правил пожарной безопасности, игнорирующим рекомендации, грозят денежные штрафы. В наших силах сделать так, что Новый год принес всем радость и хорошее настроение. Берегите себя и своих близких!

Места для запуска фейерверков в Биробиджане

№ п/п Место проведения мероприятий Адрес проведения мероприятий 1 Набережная р. Бира напротив Филармонии, пр. 60 –летия СССР,14 2 Берег карьера напротив ул. Невская,4 3 Площадка ст. Дружба Биршоссе,2км. 4 Спортивная площадка п. Сопка ул. Московская,1 а 5 Пустырь Биробиджан-2 район ул. Юбилейная,1 6 Берег р. Бира напротив ул. Набережная, 32-34 7 Берег р. Бира напротив ул. 40 лет Победы, 25 8 п. Тукалевский район ул. Таежной 9 Спортивная площадка напротив ст. ДСМ

Мэрия г. Биробиджана призывает гостей и жителей областного центра быть предельно осторожными. В случае возникновения ЧС или другой внештатной ситуации звонить по телефонам:

Единая дежурно-диспетчерская служба г. Биробиджана 2-22-85, «112», «101»!