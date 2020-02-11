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В БИРОБИДЖАНЕ ПОСЛЕ КАРАНТИНА ЗАРАБОТАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ШКОЛЫ

В Биробиджане в штатном режиме заработали практически все школы. Учащиеся, у которых диагностировали ОРВИ, выздоровели и приступили к занятиям, сообщили в мэрии города.— С сегодняшнего дня заработали школа № 6 и 10,  — рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. – Карантинные мероприятия продолжаются в образовательных учреждениях № 8 и 10. Специалисты отдела образования мэрии города продолжают мониторить ситуацию в школах, которые приступили к образовательному процессу. В Биробиджане продолжает действовать временный запрет на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий среди детей в помещениях закрытого типа. По постановлению главного санитарного врача запрет не распространяется на учреждения культуры. Им рекомендовано проводить определенный комплекс мероприятий; помещения чаще проветривать, при уборке применять дезинфицирующие средства и т.д. 

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