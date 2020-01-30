/ / В БИРОБИДЖАНЕ ВСТРЕТИЛИ УЧАСТНИКОВ КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕХОДА ХАБАРОВСК-МОСКВА

В БИРОБИДЖАНЕ ВСТРЕТИЛИ УЧАСТНИКОВ КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕХОДА ХАБАРОВСК-МОСКВА

В БИРОБИДЖАНЕ ВСТРЕТИЛИ УЧАСТНИКОВ КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕХОДА ХАБАРОВСК-МОСКВА

Биробиджан первым из региональных столиц России встретил стодневный комбинированный переход группы спецназа Восточного военного округа, стартовавший накануне в Хабаровске, сообщили в мэрии города.

Военно-патриотическая акция посвящена 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.  В областном центре у Вечного Огня прошел общегородской митинг, на котором присутствовали врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, мэр Биробиджана Александр Головатый, военные и  школьники. Мужественных воинов, преодолевших в крепкий дальневосточный мороз пока только 180 километров долгого пути до Москвы, от имени жителей Еврейской автономии приветствовал глава региона.

— Приветствую вас на земле ЕАО. Герои! Внуки героев. Внуки тех, кто сломал хребет немецко-фашистским захватчикам, кто перешел Хинган и разгромил миллионную армию, — обратился к участникам митинга Ростислав Эрнстович. — Честь и хвала тем, кто оставили свои жизни на полях сражений, победе над милитаристской Японией и немецко-фашистскими захватчиками. Честь и хвала вам, героям, победителям!

Память павших на фронтах Великой Отечественной войны земляков участники митинга почтили минутой молчания. К Вечному Огню были возложены цветы. Митинг завершился демонстрацией гигантской копии Знамени Победы. Двадцатиметровой красное полотнище во всю длину и ширину развернули биробиджанские кадеты. А военно-патриотическая акция продолжилась на площади перед городским Дворцом культуры, где была развернута выставка боевой техники, образцов современных вооружений, питания военнослужащих, а также тех средств передвижения, включая велосипеды и снегоходы, которые помогут участникам комбинированного  перехода добраться до Москвы ко Дню Победы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика