/ / В черно-белом формате

Историографический, иллюстрированный старыми снимками альбом «Евреи в Китае» впервые стал доступен русскоязычному читателю

Первое издание этого фотоальбома (на китайском языке) вышло в свет в 2001 году и получило очень хорошие отзывы. На почти 250 страницах здесь собраны уникальные изображения и фотографии по теме евреев в Китае. Книгу неоднократно допечатывали, перевели на немецкий, французский и английский языки, а теперь – и на русский.

«В середине сентября 2015 года я праздновал еврейский Новый год с друзьями из еврейской общины в Москве, – пишет в предисловии к альбому главный редактор издания, руководитель Шанхайского центра еврейских исследований Пань Гуан. – Мой старый друг профессор Михаил Членов предложил мне перевести книгу «Евреи в Китае» на русский язык. После нескольких лет напряженной работы эта мечта стала реальностью».

На земле Китая никогда не было антисемитизма и евреи никогда не подвергались здесь преследованию, рассказывают составители альбома.

Они условно выделяют три волны переселения за последние столетия. Первая происходила в 40-е годы XIX века: тогда в Китай впервые прибыли сефардские евреи-бизнесмены из стран Ближнего Востока, Южной Азии и Юго-Восточной Азии. Вторая волна миграции была в конце XIX века – российские евреи-ашкеназы бежали в Китай от антисемитских погромов, революций и Гражданской войны. Третьей волной стали еврейские беженцы из Европы, спасавшиеся от нацистского геноцида в 1933–1941 годах.

Китайский консул в Вене Хэ Фэншань был одним из первых дипломатов, кто начал выдавать спасительные визы евреям. Во время Холокоста Шанхай стал единственным крупным городом в мире, который безоговорочно принял еврейских беженцев. С 1933 по 1941 годы туда прибыло свыше тридцати тысяч евреев из Европы. Часть из них проследовала в другие страны, но все же к концу 1941-го в Шанхае обрели приют 20–25 тысяч еврейских беженцев. В итоге слово «Шанхай» стало синонимом слов «спасение» и «убежище» в истории Холокоста.

«…Вместе с развитием и процветанием Китая… появились новые еврейские общины и сообщества. В то же время многие бывшие китайские евреи и их потомки сформировали по всему миру специфическую группу «китайских евреев» и стали важной движущей силой для дальнейшего развития традиционной дружбы между китайцами и евреями», – пишет Пань Гуан.

Еврейская община изучала китайский язык в школах. Нередки были браки с китайцами. Исследователи приводят такой интересный факт: в Харбине, Тяньцзине, Шанхае и других городах почти все дети российских евреев воспитывались китайскими нянями, которых звали «аАма» («бабушка)». Естественно, такие дети с младенчества попадали под влияние китайской культуры и в дальнейшем часто считали китайский своим родным языком. Многие русские евреи были очарованы китайской классической драмой, верили в китайскую медицину, практиковали цигун, обожали китайскую еду, брали себе китайские имена и вырезали собственные китайские именные печати.

Пань Гуан пишет, что в 1920-х годах в Харбине проживали десятки тысяч «русских» евреев, там они образовали самую большую на Дальнем Востоке еврейскую общину и сами влияли своими культурными традициями на жизнь Китая.

Сегодня «китайские» евреи живут по всему миру. С введением в Китае политики реформ и открытости, китайские евреи с детьми, в поисках корней, стали навещать старых друзей и путешествовать на «Родину». Этому способствовало и установление в 1992 году дипломатических отношений между Израилем и Китаем. В настоящее время в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Гонконге, на Тайване начинают образовываться новые еврейские общины.

В альбоме представлено много изображений и черно-белых снимков.

Так, например, здесь есть рисунок французского иезуита Жана Доманжа 1722 года, на котором изображены евреи, читающие Тору в Кайфэнской синагоге. Примечателен он тем, что евреи здесь облачены в китайские одежды, да и их прически, и черты лица напоминают, скорее, азиатов. На головах вместо кипы традиционные китайские шапочки. Вверху рисунка – надпись на древнееврейском языке.

Некоторым евреям удавалось добиться в Китае высокого положения, пример тому – губернатор Гонконга еврейского происхождения сэр Мэтью Натан. В его честь даже назвали главную магистраль на гонконгском полуострове. В альбоме представлен его фотопортрет.

Евреи в Китае открывали собственные магазины, больницы, школы искусств, театры, банки, работали на предприятиях, выпускали газеты, строили жилые здания, фабрики, отели, разбивали сады и т. д. Так, первый в Китае свеклосахарный завод был основан евреями в 1908 году.

В 1904 году в Шанхае начала выходить еврейская газета «Israel’s messenger», которая более тридцати лет имела большое влияние на китайских и дальневосточных евреев. В альбоме представлен ее первый выпуск, а также снимок с основателями газеты. В 1922 году Шанхай посетил знаменитый ученый Альберт Эйнштейн со своей женой. О том, как принимали именитых гостей, написал «Israel’s messenger». В альбоме вы можете увидеть копию газетной полосы, освещающей встречу, и увидеть снимок четы Эйнштейнов в Шанхае.

Несмотря на то, что часть евреев ассимилировалась в Китае, они сохраняли свои традиции. В китайских городах возводили синагоги, где евреи изучали Тору, открывали еврейские школы, выпускали религиозные книги на родном языке, соблюдали кашрут. В альбоме «Евреи в Китае» мы видим обложку молитвенника, изданного синагогой Охел Рахель в 1933 году в Шанхае. Примечателен рекламный буклет, гласящий: «Вы пробовали кошерную кантонскую кухню?».

Играли в Китае и традиционные еврейские свадьбы (хупу), отмечали еврейские праздники, проводили пасхальный седер – об этом свидетельствуют старые снимки из семейных архивов китайских евреев.

В Шанхае в 1940-е выходили еврейские календари, книги еврейских авторов. Выпускались в Китае и издания на идише – например, «Farvoglte yidn» («Странствующие евреи»). В конце сороковых годов прошлого века Шанхайский молодежный совет посвятил годовщине восстания в Варшавском гетто памятный выпуск журнала «Йизкор», а активисты-театралы поставили на эту тему спектакль. Обо всех этих событиях повествуют фотографии.

Как сообщил «БШ» руководитель общественной организации «Наследие ЕАО» Валерий Гуревич, если будет получено разрешение авторов, фотоальбом полностью или частично будет опубликован на сайте www.nasledie-eao.ru. Пока же книга доступна только в библиотеке биробиджанской еврейской общины «Фрейд».

Яэль Мизрахи