/ / В день перед Рождеством

Сегодня в просторном доме по улице Октябрьской станции Ленинск тесновато от гостей. Его хозяйка отмечает свой 90-й день рождения!

Нина Ильинична Голубева с утра принимала официальных гостей. Юбиляра от имени Президента РФ В.В. Путина поздравили представители районной администрации. Цветы и подарки принесли от сельской власти и районного Совета ветеранов. А после обеда в доме юбиляра стали собираться родственники и добрые соседи.

Еще накануне из Охотска в гости прилетели и внучка Татьяна, и сын Александр. За праздничным столом теплые поздравления перемежались воспоминаниями, перебирали фотографии из семейных альбомов, как бы пролистывая страницы большой жизни…

Родилась Нина в Омской области, в семье партийного работника. Отца после окончания Московской партийной академии часто посылали осуществлять руководство на новостройках. Вот и пришлось кочевать по всей России, принимая активное участие в индустриализации страны. При этом жили зачастую в непривлекательных условиях, однажды даже в палатке зимовали! Было это в Самарской области. В таких условиях закалялся характер, появлялась ответственность за порученное дело и у дочери партийного руководителя. Окончила она школу и овладела профессией мастера-сыродела.

Вспомнились 90-летнему юбиляру и годы войны. В лихую годину помогали школьники взрослым ковать победу над врагом. Ухаживали за ранеными в госпиталях, утешали вдов и их детей добрым словом и помогали посильно в домашних делах. И, конечно, многие сами ждали писем и родных с фронта…

В первые же дни войны в армию призвали Анатолия – брата Нины. Слава богу, отвоевал и вернулся домой с наградами. И радостный День Победы навсегда остался в памяти. Жители всего села тогда собрались на площади, плакали и обнимались, поминали павших, ждали возвращения живых…

Замуж Нина вышла в девятнадцать лет. Иван был очень обходительным с юной девушкой человеком, только вот жизнью надломленным. До того он десять лет отсидел в лагерях. Когда-то работал бухгалтером в солидной организации. А на его место метил другой человек. Вот и написал донос на своего руководителя. А суд в то время зачастую был скорым и строгим. Без особого разбирательства отправили Ивана в лагеря «без права переписки». Но худшее его миновало, а вот срок отбыл полностью.

Вначале особенно было трудно – лес валил на Севере. Спасло отличное знание бухгалтерии. Стали заключённого привлекать к канцелярской работе. Впоследствии его признали невиновным, реабилитировали, даже компенсацию выплатили. Да десяток лет из жизни был вычеркнут.

После освобождения Иван отыскал своего обидчика. Пришёл по адресу. Дверь ему открыл сам бывший сослуживец. Узнав Ивана, сразу бухнулся в ноги, запричитал:

— Прости, Ваня! Хотел подсидеть тебя, на твою должность метил. Что хочешь делай со мной. Виноват я перед тобой. Много лет в сердце это ношу… Пожалей! Детишки у меня, трое…Не говори о моём позоре…

Плюнул Иван под ноги грешнику, сказал в сердцах: «Пусть Бог простит», да и ушёл, хлопнув дверью.

Не миновала волна репрессий и саму нашу героиню. Пришлось ей одно время работать в общепите. Сжульничавшие кладовщик с кассиром всю недостачу повесили на Нину. И она по навету оказалась в местах отдалённых. А была уже в положении. Рожать первенца пришлось в тюремных стенах. Только через полгода настоящие виновники всё равно попались на новых махинациях. Нину освободили, полностью сняв с неё обвинение…

На жительство в Ленинский район Еврейской автономии героиня нашего рассказа перебралась в 1953 году. Устроилась работать в лабораторию молочного завода. Пригодились знания мастера-сыродела.

– Здесь работали молочный и овощеконсервный заводы, хлебопекарное предприятие, заготовительная контора. Железнодорожные пути всегда были заставлены вагонами. Сюда везли стройматериалы, технику, удобрения… Отсюда вагонами вывозили в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре овощи, картофель, продукцию молокозавода и консервного. Каждые сутки в летний период на Комсомольск уходила железнодорожная цистерна с молоком, – рассказывает Нина Ильинична.

В те времена станция Ленинск была индустриальным центром Ленинского района. Два пассажирских поезда ходили в сутки до Хабаровска. И, случалось, на них не хватало билетов!

— Ушли те времена, когда жизнь на станции бурлила, — сетует именинница. – Сейчас осталась только база вторчермета. Но, надеемся, что с вводом в строй моста через Амур вновь оживёт наша окраина, — высказывает интерес к дню текущему и будущему моя собеседница.

Есть что вспомнить человеку, прожившему 90 лет. Детей у неё трое, уж и они немолоды. Старший сын Александр после службы в армии уехал к сестре Наталье в Охотск. Она до того окончила техникум в Бабстово, получила диплом ветеринара, и её направили работать в этот северный посёлок. Вначале занималась коровами, а потом стала хорошим специалистом в оленеводстве. Часто бывала на пастбищах, ночевала в ярангах в тундре, куда добраться можно было лишь на оленьих упряжках или с помощью малой авиации. Сейчас она уже на пенсии.

Александр был вначале водителем. Потом взяли на работу в ГАИ. Подучился и возглавил его районное отделение. Закончил службу в звании майора, живёт также в Охотске. Привык к северным краям.

Младший Виталий проработал за баранкой всю жизнь. Живёт рядом с матерью, во всех мужских делах по дому – её первый помощник.

В доме Нины Ильиничны тепло и уютно. Чистые стены и окна, одна стена по старой традиции украшена фотографиями родных разных лет. Фотографировать-то есть кого! У Нины Ильиничны пять внуков и семь правнуков. Но не сидит на лавочке и не занимается разглядыванием старых изображений юбилярша. На столике замечаю сборник сканвордов. Да толстенный – в 600 страниц!

— Это бабуля у нас занимается, – уловила мой взгляд сноха Анна. – Чуть свободное время – берётся разгадывать. А ещё она любит книги читать, в библиотеку записана. Вязанием на спицах занимается.

Расставаться с собеседницей немного жаль. У неё хорошая память, с ней интересно поговорить на различные темы. Я благодарен судьбе, что она свела меня с таким человеком. И хочется, чтобы наше знакомство продлилось много лет и увидела Нина Ильинична вновь закипающую жизнь приамурской станции.

Илья ЛИПИН