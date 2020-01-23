/ / В детские сады Биробиджана поступили сообщения о минировании

Принято решение об эвакуации воспитанников из всех детских садов города Биробиджана.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства области Валерию Жукову взять на контроль процесс эвакуации. На место выехали специалисты областного комитета образования.

В настоящее время дети и персонал дошкольных учреждений эвакуируют в близлежащие здания. Правоохранительными органами проводятся необходимые проверочные мероприятия.