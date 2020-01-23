/ / В детские сады Биробиджана поступили сообщения о минировании

В детские сады Биробиджана поступили сообщения о минировании

Принято решение об эвакуации воспитанников из всех детских садов города Биробиджана.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства области Валерию Жукову взять на контроль процесс эвакуации. На место выехали специалисты областного комитета образования.

В настоящее время дети и персонал дошкольных учреждений эвакуируют в близлежащие здания. Правоохранительными органами проводятся необходимые проверочные мероприятия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика