/ / В дни ваши и при жизни…

Режиссер Константин Фам представил в Биробиджане свой фильм «Кадиш» о трагедии Холокоста

У этой киноленты много подробностей, но главная из них – она посвящена годовщине освобождения Освенцима от гитлеровских истязателей, посвящена Холокосту.

– «Кадиш» – это фильм, который мне было важно сделать, в первую очередь, для себя. Это моя возможность почтить память своих еврейских предков. Кадиш – это поминальная молитва. Я создавал эту ленту для моих детей, чтобы они не забывали историю, – рассказал Константин Фам.

«Кадиш» – это его первый полнометражный художественный фильм. Он продолжает концепцию киноальманаха «Свидетели», в который вошли ранее созданные им три короткометражки, посвященные трагедии Холокоста – «Туфельки», «Брут» и «Скрипка».

Собственно, сам «Кадиш» вырос из «Скрипки». В исторической драме тесно переплелись две временные линии. Действие картины происходит в наши дни. Московскому скрипачу Лео Штиллеру подкидывают старинную скрипку. В поисках ее владельца он отправляется в Нью-Йорк, где знакомится с молодой учительницей Рейчел, увлеченной темой Холокоста. Изучая дневник деда новой знакомой, они делают ошеломляющее открытие о своих предках. Узнают истинную историю своих семей, их трагическую судьбу. Это меняет представление об их жизни.

Помимо этого мы видим на экране эпизоды из прошлого – быт обычной еврейской семьи до войны, арест и депортацию в Освенцим, ужасы заключения в лагере смерти. Пронзительная сцена на вокзале, выступление оркестра узников-евреев, бывших друзей, оказавшихся по разные стороны колючей проволоки.

А тут еще интрига… Кто на самом деле тот таинственный человек, подкинувший старинную скрипку главному герою фильма, мы узнаем лишь в финале. И это станет шокирующим открытием не только для персонажей, но и для зрителей, никто не скрывал слез.

В зале было много молодежи. В конце просмотра, когда удалось справиться с эмоциями, зрители бурными аплодисментами поблагодарили режиссера и съемочную группу за их работу.

Очень личным было обращение режиссера к аудитории.

– Я рос обычным советским ребенком, – рассказал Константин Фам. – Мой отец – вьетнамец, а мать – еврейка. Родился я на Украине. В определенном возрасте мы все начинаем интересоваться семьей. Я задался вопросом, где же мои бабушки и дедушки? Понятно, что папина родня осталась во Вьетнаме. А мамина? Когда я вырос, поехал во Вьетнам и нашел там много родственников. А вот поиски маминых корней на первых порах ни к чему не привели. И только лет двенадцать назад мне удалось напасть на след, который привел меня в Освенцим… Я узнал, что мои родные погибли в годы Холокоста. Эта тема всегда была табу для нашей семьи. О ней не говорили, не вспоминали… Я узнал, что моей бабушке удалось спасти трех дочерей, хотя детей было больше. Харьков в войну три раза переходил из рук в руки. Моя мама тогда была маленькой, но помнит, как они скрывались по деревням, им приходилось голодать, прятаться, их отовсюду прогоняли.

В фильме звучит колыбельная на идише.

– Мне хотелось передать еврейскую душу, всю боль и любовь одновременно, – говорит Константин Фам. – Где возможно такое сочетание? В колыбельной. Текст песни написал известный поэт, идишист, переводчик Велвл Чернин, а музыку – композитор Егор Романенко. Таким образом родился саундтрек к фильму. Мы искали подходящую исполнительницу и нашли ее – колыбельную спела Лина Милович.

Уже взрослым Константин Фам с женой решил посетить Освенцим. Этот визит перевернул его сознание, заставил переосмыслить свою жизнь.

– Когда я был в Аушвице-Биркенау, зашел в зал, где находится своего рода братская могила обуви узников, – поведал Константин Фам. – Там у меня случилось самое большое потрясение в жизни. Такое бывает только, когда у тебя рождается ребенок или умирает кто-то из близких. Это было пронзительное чувство боли, горя и осознание глобальности трагедии… Признаться, я даже думал, что уже не выйду оттуда, так мне было плохо… После этого потрясения мир для меня разделился на до и после. Прежде я вел обычную жизнь, работал на телевидении, у меня была своя компания. После визита в Освенцим мне стало понятно, что я должен делать что-то другое, значимое. Спустя какое-то время родился фильм «Туфельки». Я считаю его своим главным творением. Это 15-минутная кинолента, в которой рассказывается история пары женской обуви, начиная от витрины магазина и заканчивая концлагерем Освенцим. Во время работы над этим фильмом я начал погружаться в историю своего народа, своей семьи. Произошло переосмысление ценностей. Когда я закончил «Туфельки», я думал, что освободился от этой боли. Но понял, что еще не наговорился, что у меня есть какая-то нереализованная миссия. И вот уже восемь лет я занимаюсь темой Холокоста. У меня появились единомышленники, мы сделали проект – киноальманах «Свидетели», а потом и фильм «Кадиш».

Режиссер рассказал, что недавно они договорились с «Фондом Шоа» Стивена Спилберга о создании международной образовательной программы пока на основе фильма «Туфельки», а потом и «Кадиша». Кроме того, в России режиссер подал заявку на президентский грант. Вместе с Центром «Холокост» он хочет создать образовательную программу уже для российских школьников. Чтобы в каждой школе нашей страны дети могли посмотреть короткометражку «Туфельки» и начать разговор о том, что такое Великая Отечественная война и что такое Холокост.

– Это стало частью моей жизни, – говорит режиссер. – Мне кажется, на меня Всевышний возложил функцию – быть неким голосом этой темы. Сегодня историю пытаются исказить, переписать, скрыть правду. Мы должны помнить о Холокосте, чтобы подобное не повторилось. Мы потеряли огромный пласт культуры, и теперь наша задача воссоздать его. Важно помнить о трагедии личной, семейной, национальной, о трагедии страны. Когда мы не будем забывать, сможем двигаться дальше.

Тизер фильма «Кадиш» https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=ZFFnrXDQEzo&feature=emb_title

Киноальманах «Свидетели», включающий короткометражки 2Туфельки», «Брут» и «Скрипка» смотрите здесь

https://www.youtube.com/watch?v=CNkVkddNFOE

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