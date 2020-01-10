/ / В единстве – сила!

Региональное отделение Всемирного русского народного собора появилось в Еврейской автономии

Учредительное собрание русского народного собора прошло в стенах просветительского центра Биробиджанской епархии. В нём приняли участи представители общественности города, интеллигенция и священство.

Во время встречи архиепископ Ефрем рассказал гостям о Соборе, его целях, задачах и деятельности. Желающим предложили войти в состав новой общественной организации. После одобрения предложения собравшимися, были выбраны члены правления регионального отделения ВРНС. Ими стали архиепископ Ефрем, профессор ПГУ им. Шолом-Алейхема Павел Толстогузов, Мария Костюк (руководитель Ассоциации женской общественности ЕАО), иерей Андрей Бузук, игуменья Анастасия, Иван Белов (помощник члена Общественной палаты РФ от ЕАО архиепископа Ефрема), а также иерей Георгий Борисов.

Гостями мероприятия стали представители официальных структур. Инга Пекарь, исполняющая обязанности главы управления по внутренней политики ЕАО, поприветствовала собравшихся от имени временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна и правительства области. Михаил Половинко, секретарь общественной палаты ЕАО поздравил гостей встречи с образованием регионального отделения Всемирного русского народного собора.

— Это самое молодое отделение Всемирного русского народного собора в Российской Федерации, и я хотел бы пожелать вам занять достойное место среди многочисленных общественных организаций Еврейской автономной области, внести свой вклад, взаимодействовать с общественной палатой области. Вместе мы сможем сделать гораздо больше», – сказал Михаил Половинко, поздравив в заключение всех собравшихся с Рождеством Христовым.

Профессор ПГУ имени Шолом-Алейхема и член правления регионального отделения Собора Павел Толстогузов рассказал нашему изданию, чем с его точки зрения могло бы заниматься отделение Всемирного русского народного собора в ЕАО.

— Нужно разобраться со словом Русский. По моему глубокому убеждению, это, прежде всего не этническая, а культурная идентификация. Поэтому, эта организация имеет отношение ко всему населению нашей области и всему населению России, к тем людям, которые идентифицируют себя с русской культурой. Что касается реальных форм работы, тут полная свобода действий и время покажут, как можно использовать это название, тот ресурс, который стоит за Собором. Пока это не ясно. Есть ряд инициатив, которые находятся в состоянии инициатив уже лет пятнадцать, если не больше. К примеру, увековечивание памяти Онуфрия Степанова. Если бы Собор каким-то образом оказался нужным инструментом для продвижения этой инициативы, было бы хорошо. Соборность была бы не лишней во всём, что имеет отношение к образовательно-просветительским задачам. Я сам готов вести эту деятельность, в том числе в качестве члена правления регионального отделения Собора.

Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем пояснил, что инициатором создания отделения в ЕАО выступил президиум ВРНС. В 2019 году патриарх Кирилл призывал создавать отделения собора в регионах страны. С другой стороны «на местах» давно есть люди разделяющие идеалы и цели собора, работающие в том направлении, в котором действует организация. Так было и у нас, поэтому многие представители общественности города сразу откликнулись на предложение о создании регионального отделения собора в ЕАО.

— Цель создания нашего объединения – консолидация людей, которые ратуют за духовное возрождение, развитие различных сфер нашей жизни: культурной и экономической. Тех, кто трудится для сохранения окружающей среды, укрепления дружеских связей между народами населяющих регион, преодоления межнациональной розни, – рассказал архиепископ Ефрем.

Также среди целей организации содействие в воспитании священного долга ратного служения, поддержка и практическая помощь в области защиты и сохранении русского языка, организация собраний, встреч, конференций, форумов и других мероприятий для выработки решений по различным вопросам нашей текущей жизни.

«Для вступления в Собор нет критериев по национальной и религиозной принадлежности», – подчеркнул глава Биробиджанской епархии.

Теперь примерно раз в полгода наше отделение собора будет проводить различные мероприятия, к примеру, форумы. Но оно могло бы вести и более широкую деятельность. Среди перспективных направлений научно-методические круглые столы и семинары для учителей.

Участники учредительного собрания считают, что новая организация могла бы отмечать места, связанные с первопроходцами, с теми, кто осваивал наш регион, установкой памятных знаков и поклонных крестов, а также памятников деятелям, связанных с Дальним Востоком и Приамурьем. Вести правозащитную и просветительскую деятельность среди молодёжи. Можно создавать дискуссионные площадки, диспут-клубы, круглые столы для молодых людей, которым интересна история России, современная геополитическая обстановка, её осмысление и оценка с точки зрения православного мировоззрения. Ведь под эгидой собора действует общество исторического просвещения «Двуглавый орёл», которое объединяет историков и общественных деятелей.

Можно предлагать свои идеи для работы организации, в том числе через Биробиджанскую епархию по телефону 2-07-92 или через электронную почту pravoslavie79@yandex.ru.