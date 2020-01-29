/ / В Хабаровске стартовала акция «100-дневный лыжный переход до Москвы»

В Хабаровске стартовала акция «100-дневный лыжный переход до Москвы»

В Хабаровске стартовала акция «100-дневный лыжный переход до Москвы»
Военнослужащие Восточного военного округа в Хабаровске дали старт патриотической акции «100-дневный лыжный переход до Москвы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На площади Славы в Хабаровске состоялась торжественная церемония отправки группы военнослужащих Восточного военного округа в комбинированный переход до Москвы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который будет длиться сто дней.

В торжестве приняли участие представители командования ВВО, военнослужащие, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, представители местных властей.

Преодолевать дистанцию длиной в 8,5 тысячи километров семь участников акции будут на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах.

По пути они посетят 17 регионов страны, примут участие в военно-патриотических акциях. В столицу военнослужащие должны прибыть 7 мая, где они примут участие в параде на Красной площади.

Целью данной акции является цель почтение памяти героев, павших в Великой Отечественной войне.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика