/ / В Хабаровске стартовала акция «100-дневный лыжный переход до Москвы»

Военнослужащие Восточного военного округа в Хабаровске дали старт патриотической акции «100-дневный лыжный переход до Москвы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На площади Славы в Хабаровске состоялась торжественная церемония отправки группы военнослужащих Восточного военного округа в комбинированный переход до Москвы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который будет длиться сто дней.

В торжестве приняли участие представители командования ВВО, военнослужащие, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, представители местных властей.

Преодолевать дистанцию длиной в 8,5 тысячи километров семь участников акции будут на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах.

По пути они посетят 17 регионов страны, примут участие в военно-патриотических акциях. В столицу военнослужащие должны прибыть 7 мая, где они примут участие в параде на Красной площади.

Целью данной акции является цель почтение памяти героев, павших в Великой Отечественной войне.