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В области проходит акция «Полицейский Дед Мороз»

В преддверии новогодних праздников УМВД России по Еврейской автономной области при активном содействии членов Общественного совета с 20 декабря по 15 января проводит ежегодную благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз».

Акция направлена на оказание помощи детям из неблагополучных семей и детских домов.

В рамках праздничной акции полицейские проведут новогодние праздничные мероприятия для детей и подростков, социальные акции в семьях, где дети находятся в трудной жизненной ситуации.

Инспекторы ПДН в преддверие зимних каникул посетят неблагополучные семьи с целью проведения профилактических бесед с родителями и подростками. Кроме того, с детьми и взрослыми организована работа по соблюдению правил поведения на дорогах.

Традиционно к акции присоединяться и члены Общественного совета при УМВД России по ЕАО, которые при посещении семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, напомнят о законопослушном поведении и ответственности за противоправные действия, о правилах личной и общественной безопасности, поведении в публичных местах.

По информации пресс-службы УМВД России по ЕАО

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