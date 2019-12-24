/ / В Облучье прошла благотворительная акция «Подари новогоднее чудо»

Заместитель начальника Дальневосточной железной дороги Андрей Ваулин побывал в городе Облучье с рабочим визитом

В сопровождении главы Облученского городского поселения Евгения Рекеды и начальника Облученской дистанции пути Александра Рамазанова посетил местные котельные. В частности, проверил рабочее состояние парокотельной «ДТВ». Несмотря на то, что с этого года она не является объектом, принадлежащим ОАО «РЖД», руководство железной дороги чувствует свою ответственность и не перекладывает проблемы, накопившиеся за годы эксплуатации котельной, полностью на плечи городского поселения. Кроме того, они готовы оказать всестороннюю помощь и даже приобрести для котельной «ДТВ» необходимые запчасти для неотложного ремонта.

Не оставил без внимания заместитель начальника дороги и детей с ограниченными возможностями. В рамках благотворительной акции «Подари новогоднее чудо» он поздравил детишек с наступающим Новым годом, а Дед Мороз и его внучка Снегурочка порадовали ребят подарками.

«Мы получили «письма-счастья» от детей и вложили все средства, чтобы привезти подарки и вручить их детям. Постараемся до Нового года провести данное социальное мероприятие во всём Дальнем Востоке», — сказал Андрей Ваулин.

По информации http://www.obl-raion.eao.ru