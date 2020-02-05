/ / В перспективе – маршрут на Быдыр

В номере «Биробиджанер штерн» от 8 января этого года были опубликованы воспоминания Ильи Липина «Как журналисты в армии служили» и фото автора

«Недавно, просматривая свой архив, я наткнулся на снимок тридцатипятилетней давности, сделанный в июне 1985 года, – пишет Липин. – На первом плане сидит журналист «Биробиджанской звезды» Борис Манойленко, дальше – автор этих строк, работавший в те годы редактором газеты «Амурская нива» в Ленинском районе, стоит редактор газеты «Дальневосточная магистраль» из Хабаровска Николай Ситиков, крайний сидит газетчик из Комсомольска-на-Амуре, фамилию которого я запамятовал».

Рассмотрев фотографию, мы с удивлением узнали в сидевшем в крайнем ряду человеке директора заповедника «Бастак» Александра Калинина.

В 1985 году Александр Юрьевич работал инструктором в Облученском райкоме КПСС и был призван на переподготовку в воинскую часть на 13-й километр Биршоссе, где и встретился с автором публикации.

В райкоме А. Калинин проработал до 1989 года, затем руководил Облученским районным комитетом по экологии и природопользованию. На должность директора заповедника «Бастак» был назначен в апреле 1998 года.

Поднимать заповедник практически с нуля очень сложная задача даже для опытного руководителя. Необходимо было создать коллектив, уточнить границы заповедной территории, обозначить их не только на карте, но и на местности, организовать научные экспедиции, бороться с браконьерами и нарушителями, просвещать население и т. д.

Понадобились годы активной работы всего коллектива, чтобы убедить людей, что заповедник создан для их же пользы. Сохранение такого огромного лесного массива позволяет поддерживать биологическое разнообразие региона в целом. Заповедник «Бастак» сегодня является ядром системы особо охраняемых природных территорий Еврейской автономной области.

Соблюдение заповедного режима позволило в максимально короткие сроки добиться восстановления кедрово-широколиственных лесов – самых ценных и богатых лесов Дальнего Востока. Возвращение амурских тигров в исконные места обитания – это результат слаженной работы всех сотрудников заповедника на протяжении двух десятилетий.

Несмотря на строгий режим охраны, территория заповедника открыта для посещения. Одна из важнейших задач работы заповедника – развитие экологического туризма. На территории «Бастака» оборудованы два экскурсионных маршрута – Учебная экологическая тропа и тропа Тигриная. В перспективе – создание многодневного туристического маршрута на гору Быдыр.

28 января заповедник отметил свое 23-летие. Это не юбилейная дата, но по сложившейся традиции в визит-центре заповедника прошло торжественное собрание, где директор заповедника поздравил своих коллег с общим праздником.

Отдел экологического просвещения заповедника «Бастак»