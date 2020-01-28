/ / В рамках Года памяти и славы в ЕАО «Волонтеры Победы» провели Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб»

Ребята рассказали биробиджанцам о тех лишениях, которые испытывали жители блокадного Ленинграда.

Каждому желающему вручался памятный 125-граммовый кусочек хлеба. Этот символический паёк показывал, насколько мала была суточная норма, которая выдавалась ленинградцам в самые тяжелые дни блокады.

Вместе с кусочком хлеба жители областного центра получили листовку, где рассказывается о трагедии Ленинграда, — сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

«Передайте, пожалуйста, историю ленинградцев своим близким – пока мы помним о них, они живы в наших сердцах. Давайте сохраним память об их стойкости и мужестве вместе», — с таким посланием обратились организаторы мероприятия к горожанам.

Акция «Блокадный хлеб» дала старт Году памяти и славы, посвященному сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны.