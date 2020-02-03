/ / В центре доброго внимания

Проблему привлечения в школы учителей и достойной оплаты их труда президент России в Послании Федеральному Собранию, что называется, поставил во весь рост. А какова ситуация на местах?

Пенсионеры и пятикурсники

В прошлом году из коллектива Амурзетской школы на заслуженный отдых ушла учитель химии Ирина Николаевна Стук. Следом за ней – в декретный отпуск молодой преподаватель, пришедший на ее место. В итоге сейчас уроки химии в школе ведет студентка-пятикурсница, приехавшая сюда на практику. Но практика заканчивается. Кто детей учить будет?

Старшеклассники, планировавшие поступать в медицинские вузы и колледжи, и их родители в панике: без хорошего знания и понимания этого предмета сдачу экзаменов не осилить, а если и поступишь, то тяжело будет удержаться в учебном заведении.

В соседней с Амурзетской – Екатерино-Никольской средней школе – уроки химии ведет очень сильный педагог Ольга Михайловна Хамикоева. И она тоже недавно захотела уйти на пенсию. Новый директор школы Ольга Викторовна Жилина все-таки уговорила ее поработать еще один год. Но все прекрасно понимают, что долго продолжаться такое не может. Ветеран педагогического труда все равно уйдет. И заменить ее, скорей всего, будет некому.

По словам заместителя начальника отдела образования администрации Октябрьского района Ларисы Луниной, за последние три года в Октябрьский район в сельские школы на постоянную работу не приехал ни один молодой специалист. Даже из числа бывших местных жителей. И этой тенденции не менее десятка лет.

Откуда приходит земский учитель

Самая крупная в Октябрьском районе Амурзетская средняя школа, в которой учится около 600 детей, никогда прежде особенно не страдала от недостатка кадров. Ее коллектив постоянно пополняли бывшие выпускники, которые знали, что здесь их ждет неплохая по сельским меркам и стабильная зарплата, а еще возможность получить или приобрести благоустроенное жилье, как молодым специалистам. Областные программы это учитывают. И возможностей для профессионального роста немало.

В итоге из 50 ее нынешних педагогов только четверо – пенсионного возраста, еще несколько – предпенсионного. Большинство – в самом расцвете сил, когда за плечами уже есть и житейский, и профессиональный опыт, и желание творчески работать на общий конечный результат.

Но после того как из школы на постоянное место жительства в другие регионы уехало несколько учителей начальных классов и сразу два педагога (женщины) ушли в декрет, стало ясно: на следующий год без еще одного нового учителя начальных классов никак не обойтись. И потому директор школы Татьяна Владимировна Яковлева первой в районе подала в комитет образования области сразу две заявки на участие в новой федеральной программе «Земский учитель».

Объявления о приеме на постоянную работу в Амурзетскую школу учителя химии размещены везде, где только можно. Пока на них откликнулась только одна женщина-педагог из далекой Тувы. Ее готовы взять на работу хоть завтра, помочь освоиться на новом месте, сразу обеспечить благоустроенным жильем.

Для учителей комитетом образования области в декабре прошлого года в райцентре приобретены три квартиры, которые ждут специалистов с их семьями. Но решение острого кадрового вопроса будет зависеть от того, насколько быстро претенденты на участие в этой программе смогут оформить нужные документы и получить материальную поддержку из областного бюджета А это целых два миллиона рублей при условии последующей постоянной работы в школе на протяжении пяти лет. И главное – от того, найдутся ли в бюджете вообще средства на эти цели.

Ситуация с нехваткой кадров педагогов остро стоит во многих сельских школах области. И решить ее сразу во всех, наверняка, будет делом абсолютно нереальным. К тому же, где гарантия, что участниками этой программы в других регионах не захотят стать местные учителя, желающие в перспективе переехать из села в город?

В школе только местные

Лучше всего сложившуюся ситуацию понимают директора небольших сельских образовательных учреждений. Директор основной школы села Благословенное Нагибовского сельского поселения с филиалом в Нагибово Татьяна Александровна Чистякова считает, что в их школу молодые учителя не едут потому, что им здесь абсолютно нечего предложить. Какой молодой учитель из города добровольно захочет жить даже не в новом – старом! – деревянном доме с печным отоплением? Да и высокой зарплаты пообещать им не получится. Откуда ей взяться при сложившейся системе подушевого финансирования, когда в школе и филиале в общей сложности учится меньше 150 этих самых детских душ?

Поэтому уже много лет кадровую проблему она, как руководитель, решает только за счет привлечения в педагогический коллектив молодых людей с организаторскими способностями, которые уже живут семьями в Благословенном или в Нагибово и не собираются отсюда уезжать.

Например, две молодые женщины-однофамилицы Анастасия и Александра Грибановы пришли в школу именно так – в качестве педагогов-организаторов. Прошли обучение на базе областного института повышения квалификации учителей. Занимаются с детьми в рамках российского движения школьников.

Одна из них сегодня ездит на работу в Благословенное из Амурзета и дополнительно ведет здесь уроки физкультуры. Другая взяла один из начальных классов и заочно учится по этой специальности в вузе. Но вузы больше не готовят заочников – такие отделения несколько лет назад решили «оптимизировать»…

Еще один вариант решения проблемы – переобучение сельских жителей, получивших высшее образование по другим специальностям. В этом случае они проходят переподготовку на базе областного института повышения квалификации педагогических работников. Потом продолжают свое обучение в педагогических вузах дистанционно или заочно, как правило, первое время работая под руководством более опытных учителей-наставников.

И случаи, когда «учитель по жизненной необходимости» впоследствии превращается в учителя по призванию, по словам Татьяны Александровны, не так уж и редки. В Благословенской школе так, например, получилось у Яны Михайловны Новоженовой, Юлии Сергеевны Онищенко, в Нагибовской – у Зинаиды Алексеевны Каньшиной. Учителем первой категории после нескольких лет работы в Нагибовской школе стала Кристина Игоревна Попова, окончившая педагогический вуз.

Мастера на все руки

Из-за небольшой нагрузки в маленьких школах многие педагоги вынуждены вести уроки сразу по нескольким предметам. Наверное, от этого страдает качество преподавания «не родных» для учителя дисциплин. Но в сложившихся экономических условиях иначе не получается.

По мнению опытного педагога Амурзетской школы Надежды Леонидовны Шамрай, на сегодняшний день сельским школам нужны именно «многопрофильные» учителя. И в этом нет ничего страшного, потому что основная задача состоит не в том, чтобы дать ученику максимум информации по всем предметам, а в том, чтобы научить его учиться, думать и пользоваться всеми этими знаниями в практической жизни.

В средней школе села Екатерино-Никольского подбором и подготовкой педагогических кадров из числа местных жителей всю свою жизнь занималась бывший директор Нина Силовна Ильчук (которой с нами уже нет).

В многопрофильном лицее села Амурзет точно также сегодня поступает его директор Наталья Ивановна Сычева. В сентябре прошлого года на работу в лицей в качестве мастеров производственного обучения и социального педагога приняли трех бывших выпускников – молодых, ответственных и семейных. И собираются вырастить из них со временем квалифицированных специалистов.

Не прожить без молодежи

И все же полностью решить проблему нехватки учительских кадров на селе без притока «свежей крови» – молодых, инициативных, хорошо образованных и воспитанных выпускников педагогических вузов, которые прежде приезжали в сельские школы по распределению, вряд ли получится. Ветеранам педагогического труда, которые продолжают работать, при всем их опыте, ответственности и добросовестности со временем будет все сложнее заслонять собой кадровые «дыры». И в районном отделе образования не случайно сейчас даже боятся думать о том, что произойдет, если из малых сельских школ в короткое время захотят уйти все пенсионеры. А это вполне возможно: возраст есть возраст – с ним спорить трудно…

Директор самой крупной Амурзетской школы Татьяна Яковлева, конечно, за то, чтобы развитием и воспитанием детей занимались молодые профессионалы. И рада любой возможности привлечь их к работе даже на какое-то время.

Недавно в школьный педколлектив пришли педагог дополнительного образования и педагог-организатор – выпускницы Смоленского пединститута и Казанского Приволжского федерального университета. Мы познакомились с ними. И заметили, что вокруг молодых учителей после урока постоянно крутятся дети. Малыши на переменах стараются подойти, чтобы… обнять учителя. Те, кто постарше – демонстрируют во время занятий невиданную активность.

Очень интересно общаться со свежим пополнением и коллегам. Новый человек на селе – всегда в центре внимания. Вместе с этими молодыми женщинами в приамурское село в какой-то мере оказался принесен и новый менталитет. С практической стороны: свежие люди – свежие методики, новые знания. И все в педагогическом коллективе понимают, что это счастье ненадолго. Офицерские семьи в приграничных селах обычно не задерживаются…

Сколько людей, столько и мнений

Вопрос о том, как же решить на селе проблему нехватки педагогических кадров, мы задавали почти всем педагогам, с которыми общались. Предложения на этот счет были очень разными: серьезней заниматься проф­ориентацией школьников и студентов; повышать социальную привлекательность сельских территорий; активнее воспитывать собственные кадры; повышать зарплаты учителям, одновременно избавляя их от лишней бумажной работы. И самое кардинальное – вернуть практику целевого приема в вузы на бюджетные места по педагогическим специальностям, но зато с последующей гарантией трудоустройства.

О необходимости подобного решения кадровой проблемы, но, правда, в отношении специалистов системы здравоохранения, совсем недавно сказал в своем Послании Федеральному Собранию Президент нашей страны. Думаю, что подобный подход необходимо распространить и на сферу образования, в первую очередь на дальневосточных территориях, много лет испытывающих отток молодого населения.

Это моя учительница