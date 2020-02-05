/ / В закон о детях войны внесены изменения

Поправками уточнен период рождения людей, которые могут относиться к детям войны, а значит – иметь право на меры социальной поддержки в соответствии с этим статусом

В прошлом году депутаты областного парламента приняли закон «О мерах социальной поддержки детей войны в Еврейской автономной области». Таким образом, в ЕАО была выделена еще одна особая категория граждан, которая имеет право на определенные льготы. Согласно изначальной редакции к детям войны относились люди, которым на 2 сентября 1945 года не было 18 лет. В новой редакции указан конкретный период рождения – с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года.

«Базовый закон был принят в июне прошлого года. Но сейчас, когда он реализуется на практике, люди начали обращаться за оформлением этого специального статуса, стали возникать вопросы. Например, как быть тем, кто достиг совершеннолетия в 1942-м, 43-м годах? То есть возникло неоднозначное толкование, — прокомментировала документ его автор, председатель областного парламента Любовь Павлова. – Чтобы не нарушать принцип справедливости, мы решили, что будет правильным, если все люди, которые хотя бы один день во время войны были ребенком, а в нашей стране детьми всегда считались все, кому нет 18 лет, получат этот статус».

Любовь Павлова также сказала о том, что в законе появилась еще одна уточняющая норма, согласно которой дети войны, если они одновременно относятся и к другим льготным категориям граждан, например, к ветеранам труда или инвалидам, не должны выбирать, по какой из них они будут получать меры государственной поддержки.

«Согласно общему правилу люди, которым полагается социальная поддержка как представителям нескольких льготных категорий граждан, должны выбрать, по какой из этих категорий они будут ее получать, – пояснила председатель. – Но в данном случае мы решили, что дети войны должны иметь причитающиеся им по этому статусу льготы, не утрачивая права на те меры поддержки, которые предусмотрены для них как, например, для ветеранов труда».

Напомним, что детям войны полагается ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 1000 рублей. Также они имеют право на внеочередное предоставление бесплатной медицинской помощи и восстановительного лечения в областных учреждениях здравоохранения.

Елена Никитина