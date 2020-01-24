/ / «Ваш банковский счет пытались взломать!» – уловка мошенников

В городской отдел полиции с заявлением о хищении с банковской карты путем обмана крупной суммы денег обратился 35-летний житель областной столицы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, мужчина рассказал, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что его банковский счет пытались взломать и списать с него денежные средства. Также звонивший сказал, что необходимо защитить счет, для этого необходимо сообщить ему коды, которые будут приходит в смс-сообщениях на телефон. На телефон стали поступать сообщения о регистрации и списании денежных средств. «Сотрудник» банка уверял, что волноваться не о чем, так как списания денежных средств будут происходить с резервного счета банка. После того как мужчина сообщил коды, звонивший сказал, что ему необходимо снять 120 000 рублей и положить их на указанный расчетный счет. Биробиджанец переводить такую сумму отказался и только тогда позвонил в банк, где ему сообщили, что ему звонили мошенники.

Полицейские установили, что звонки поступали с 9 телефонных номеров, которые зарегистрированы в Московской области.

В общей сложности с карты заявителя были списаны почти 300 000 рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.в,г ч.3 ст.158 УК РФ – кража с банковской карты.

Полицейские напоминают жителям автономии, что при поступлении звонков от неизвестных о том, что карта заблокирована, зарегистрированы попытки списания денежных средств, необходимо прервать разговор и перезвонить на горячую линию банка.