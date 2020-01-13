/ / Вера в кадре

Мультфильмы о новомучениках земли дальневосточной представили публике члены семейного клуба «Фантазёры»

Этой работой завершён проект «Непоколебимая вера» фонда «Соработничество», поддержанный международным грантовым конкурсом «Православная инициатива». Первыми зрителями мультфильмов стали ученики школы №5 Биробиджана, прихожане городских храмов и их дети.

По словам руководителя творческого проекта — специалиста Центральной городской библиотеки Биробиджана Елены Гаврилюк – частью проекта стали два мультипликационных фильма. Один из них – «Сказание Дедушки Дуба» – создан по мотивам повести-сказки Раисы Троник, в основу которой легли реальные события 30-40-х годов прошлого столетия, и рассказывает о новомучениках, пострадавших и погибших за православную веру на территории дальневосточного

ГУЛАГа.

Кроме изучения жития новомучеников, в рамках проекта были организованы экскурсии по местам бывшего Бирлага, находившегося в пределах нынешней Еврейской автономии в 30-е годы прошлого века. В селе Известковом Облученского района для детей провели мастер-класс по созданию пластилиновых мультфильмов.

На лепку персонажей декораций мультфильмов ушло 15 килограммов цветного пластилина! Выполнена работа участниками семейного клуба «Фантазёры» и мультстудии «Росточек». Младшие дети лепили зверей для мульт­фильма «История Дедушки Дуба», старшие помогали с озвучкой.

Во время презентации в ЦГБ архиепископ Ефрем поблагодарил Елену Владимировну Гаврилюк за работу над проектом, который совершился при соработничестве церкви и общества и вручил ей архиерейскую грамоту.

— Проект состоялся благодаря многим людям, которые прониклись историей подвига новомучеников и исповедников Церкви русской, пострадавших на земле, где мы сейчас проживаем. Это люди, несмотря на то, что были осуждены несправедливо, никого не осуждали, не проклинали и никому не желали зла. Их высокая духовность стала основанием для прославления в лике святых, – сказал архиепископ Ефрем.

Пластилиновые персонажи и декорации сохранены и были представлены на специальной выставке. В будущем клуб «Фантазёры» планирует продолжить снимать мультфильмы на базе студии. Там будут рады всем, кто хотел бы воплотить в жизнь свои мультидеи.