/ / Верность заповеди

Биробиджанская миква уже функционирует

Напомним, строить ее начали еще в 2017-м. В прошлом году миква получила сертификат кошерности. Это документ, который подтверждает, что она построена с соблюдением всех правил и подходит для исполнения заповеди. Оставалось дождаться дождя. Дело в том, что в микве обязательно должна быть дождевая вода. Без участия человека она собирается с крыши и стекает в специальные резервуары, где и хранится. Прошлое лето в Биробиджане выдалось очень дождливым, воды удалось запасти достаточно.

Поскольку миква очень важна для еврейской общины, и люди в ней нуждаются, решили больше не ждать, объяснил «БШ» раввин ЕАО Эли Рисс, миква уже функционирует.

– Торжественное открытие мы надеемся провести этим летом или, возможно, ближе к Международному фестивалю еврейской культуры и искусства, который пройдет в области в сентябре, – рассказал раввин Эли Рисс. – Точную дату назначим позже. Мы ждем довольно большую делегацию.

В областной центр на торжество съедутся представители еврейских общин из других регионов, спонсоры. В церемонии обязательно примет участие главный раввин России р. Берл Лазар. Именно благодаря его активной поддержке у местной еврейской общины появилась миква. Также ждут приезда рабби Аврума Йешуа Вальдмана – главы «Mikvah Tahara Association» (Всемирной организации микв). Он был главным спонсором строительства биробиджанской миквы. Благодаря его поддержке в разных уголках мира появилось уже тридцать микв. И Биробиджан – самая дальняя точка из них.

Наша молодежь

Благо твори

Участники биробиджанского клуба EnerJew посвятили одну из своих встреч важной заповеди иудаизма – цдаке. В переводе с иврита это означает «благотворительность»

С точки зрения иудаизма оказывать помощь нуждающимся – это восстановление справедливости и является обязательным поступком для каждого еврея. И это ни в коем случае не милостыня. Исполнять заповедь о цдаке нужно в зависимости от своих возможностей. Даже бедняк, сам пользующийся материальной помощью от других, обязан делать это. В глазах Вс-вышнего это имеет гораздо большее значение, чем крупные пожертвования богача. Только тот, кому едва хватает средств на собственное пропитание, может быть освобожден от цдаки. Дающий цдаку становится как бы посредником между Вс-вышним и нуждающимся.

Специальный ящик для цдаки часто устанавливают в синагоге, туда прихожане жертвуют средства на развитие еврейской общины.

Координаторы местного клуба EnerJew вручили ребятам цдошницы, чтобы с их помощью они могли творить добрые дела. Ранее наши юные земляки присоединились к благотворительной акции «Дарим свет», которая проходила в дни Хануки. С ее помощью участники клубов EnerJew из разных городов собирали средства для нуждающейся семьи. Поддержали акцию и биробиджанцы.

А недавно был дан старт еврейскому волонтерскому движению «Так надо». Ребятам из клубов EnerJew по всей стране предлагают объединяться и совместно совершать разные добрые дела. Принимать активное участие в жизни еврейских общин, организовывать мероприятия, благотворительные акции, поддерживать нуждающихся словом и делом, делиться знаниями с другими. Биробиджанцы не остались в стороне и уже делятся в соцсетях своими историями добрых поступков, чтобы вдохновить других собственным примером.

Акция

Мы помним!

Маленькие биробиджанцы присоединились к международной интернет-акции Всемирного еврейского конгресса

Она по традиции проходит во время Недели памяти жертв Холокоста. В нашей стране акция «Мы помним» действует под патронатом Российского еврейского конгресса.

Ее участником может стать любой пользователь социальных сетей. Нужно сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано «Мы помним»/«We remember» и выставить снимок на своей страничке в интернете, сделав соответствующую отметку. К акции уже присоединились известные политики, артисты, музыканты, бывшие узники гетто и концлагерей, ветераны войны, даже космонавты с МКС. Не остались в стороне и жители нашей области.

О трагедии Холокоста узнали от своих педагогов воспитанники Детско-юношеского центра еврейской культуры. Вместе они посетили памятник жертвам Шоа во дворе общинного центра «Фрейд». Именно там маленькие биробиджанцы и сделали снимок для участия в акции «Мы помним».

«Эта акция солидарности всех, кто выступает против любых форм ксенофобии и против повторения трагедии Холокоста» – отмечает Российский еврейский конгресс.

Подготовила Яэль Мизрахи

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