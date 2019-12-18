/ / ВЛАДИМИР МИЗГАЛЬСКИЙ. «ЗИМНИЙ ПАРК»

Владимир Мизгальский создал целую серию работ о нашем городе. «Зимний парк» – одно из лучших его творений. Работа была написана в 1984 году.

Несмотря на сдержанную цветовую палитру, картина смотрится очень позитивно. Ведь работал художник над ней в дни наивысшего расцвета области, когда готовились встречать ее 50-летний юбилей.

Не все сейчас смогут узнать в этом изображении центральную часть нашего городского парка. Давно уже нет летнего кинотеатра «Юность», да и старые тополя спилили. Кстати, рядом с кассой (на ее месте летом устанавливают надувной батут) стоял тополь, обхват которого составлял четыре метра. Вот такие гиганты были в старом парке.

Владимир Антонович написал свою работу в серебристом колорите. Снегом завалены тропинки парка, снег лежит на ветвях деревьев, на скамейке. Но снег не пугает посетителей парка, наоборот – они пришли сюда подышать свежим морозным воздухом, полюбоваться прекрасными зимними видами.

В парке достаточно многолюдно. Художник дополнил композицию фигурами девятерых человек. Прогуливается по тропинке молодая пара, дети резвятся в снегу, за ними наблюдают их мамы. Действительно, раньше и зимой парк не пустовал. Хоть под Новый год в нем не возводились горки, не устанавливалась елка, горожане приходили туда просто погулять.

Картина пронизана состоянием безмятежности и покоя и вызывает теплые ностальгические чувства. Глядя на работу Владимира Мизгальского, хочется хоть на несколько минут попасть в старый добрый парк. Возможно, теперь он стал более благоустроенным, но так уж устроен человек, что ему всегда хочется побывать в прошлом.

Когда художник Мизгальский писал свою работу, он изображал просто красивое место нашего города. Изображал талантливо. Но с годами его картина воспринимается по-иному, более глубоко. Мы видим не только пейзаж, но и уходящее время.