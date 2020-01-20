/ / Владимир Путин пообещал выделить ветеранам по 75 тысяч рублей

Обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по десять тысяч рублей ветеранам и по пять тысяч рублей труженикам тыла, напомнил глава государства на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических организаций в Петербурге. Но в этом году выплаты будут связаны с 75-летием Победы, пояснил президент.