Владимир Путин пообещал выделить ветеранам по 75 тысяч рублей
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по десять тысяч рублей ветеранам и по пять тысяч рублей труженикам тыла, напомнил глава государства на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических организаций в Петербурге. Но в этом году выплаты будут связаны с 75-летием Победы, пояснил президент.
«Семьдесят пять тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла», — сказал Путин.