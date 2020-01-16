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Владивосток открыл серию региональных полуфиналов конкурса «Лидеры России 2020»

Владивосток открыл серию региональных полуфиналов конкурса «Лидеры России 2020»

15 января 2020 года на площадке Дальневосточного федерального университета открылся первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для участников из Дальневосточного федерального округа.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В церемонии открытия полуфинала в ДФО приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, вице-губернатор Приморья, руководитель аппарата Губернатора края и Правительства Приморского края Антон Волошко, ректор ДВФУ Никита Анисимов и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Радость, гордость и благодарность – это три основных чувства, которые я сейчас испытываю. Радость за вас, что в условиях очень жёсткой конкуренции вы сумели дойти до полуфинала. Это очень хорошо! Гордость – за мой любимый Дальний Восток. И благодарность организаторам конкурса. Я желаю всем интересных вопросов, удачных ответов и успешных результатов», – сказал на церемонии открытия полуфинала в ДФО заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов.
Приветственные слова со сцены выразил и вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края Антон Волошко.

«Для нас большая честь в очередной раз принимать конкурс. Руководство края расценивает конкурс как особенно важный, поскольку его участники по своим компетенциям и внутренним качествам должны претендовать на высокие позиции в различных управленческих структурах. У нас есть уже позитивный опыт трудоустройства конкурсантов: три участника предыдущих этапов сейчас работают в Правительстве Приморского края, и мы надеемся, что таких людей станет больше», – подчеркнул Антон Волошко, пожелав всем участникам удачи.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что по итогам контрольного тестирования, которое прошло 14 января, в полуфинал конкурса в ДФО вышли 250 участников. Среди них – 2 доктора наук, 30 кандидатов наук, 67 конкурсантов с двумя и более высшими образованиями, 82 человека с опытом управления более 10 лет, а у 5 участников в подчинении около 1000 сотрудников.

«Уже в третий раз конкурс проходит во Владивостоке. От ДФО на конкурс поступило 9 644 заявки. Накануне старта очных испытаний конкурсанты должны были пройти повторное контрольное тестирование, подтверждающее их результаты онлайн-этапа. Всего ретест проходили 270 человек. Из них в полуфинал было допущено 250. Самому молодому участнику 23 года, а самому опытному — 54 года», – сообщил Алексей Комиссаров.

Он уточнил основной возраст полуфиналистов: от 25 до 35 лет – 119 человек и от 36 до 45 лет – 105 участников. Далее следует группа в возрасте от 46 до 55 лет – 22 конкурсанта и до 25 лет – 4 человека. В третьем сезоне участие в полуфинале Дальневосточного федерального округа принимают 45 женщин (18% от общего числа полуфиналистов) и 205 мужчин.

Всего в региональный полуфинал вышли 250 человек: 60 участников из Приморского края, 58 представляют Хабаровский край, 20 представителей Амурской области, 31 человек из Бурятии, 30 – из Якутии, 20 жителей Сахалинской области, 13 участников представляют Забайкальский край, по 8 человек – Магаданскую область и Камчатский край. От Еврейской автономной области участие в конкурсе принимает руководитель юридической компании «Унтевский, Михеев и партнеры» Евгений Михеев.

Во Владивостоке впервые в конкурсе «Лидеры России» будет опробован новый формат взаимодействия участников – это одно из нововведений третьего сезона конкурса. По итогам прошлых лет конкурсанты выражали желание больше пообщаться друг с другом и наладить деловые и дружеские контакты. На полуфинале в ДФО организаторы протестируют современный формат нетворкинга, который должен позволить участникам не только познакомиться друг с другом, но и попробовать себя в неожиданных ролях.
«Мы не в первый раз принимаем полуфинал «Лидеров России». Для нас это честь и гордость», – сказал в приветственном слове ректор ДВФУ Никита Анисимов. Он выразил напутствие полуфиналистам конкурса: «Очень важно не поддаться искушению соответствовать чему-то, что вы считаете правильным. Важно не то, что мы считаем в какой-то текущий момент, а важно быть собой в каждый момент времени». Ректор ДВФУ добавил, что в прошлом году два сотрудника Дальневосточного федерального университета стали финалистами конкурса «Лидеры России», ездили в Сочи, и они до сих пор получают огромное количество предложений.

Основные дни полуфинала – 15 и 16 января. Конкурсанты за два дня должны успеть продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

«Каждый год мы стараемся что-то новое придумать, учитывать опыт прошлых лет. В частности, в прошлом году на финале мы проводили проблемно-аналитическую деловую игру – она доказала свою эффективность. Теперь мы решили использовать ее на всех полуфиналах. Мы не хотим повторяться, поэтому придумываем разные новинки», – отметил декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Шебураков.

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