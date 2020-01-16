/ / Владивосток открыл серию региональных полуфиналов конкурса «Лидеры России 2020»

15 января 2020 года на площадке Дальневосточного федерального университета открылся первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для участников из Дальневосточного федерального округа.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В церемонии открытия полуфинала в ДФО приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, вице-губернатор Приморья, руководитель аппарата Губернатора края и Правительства Приморского края Антон Волошко, ректор ДВФУ Никита Анисимов и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Радость, гордость и благодарность – это три основных чувства, которые я сейчас испытываю. Радость за вас, что в условиях очень жёсткой конкуренции вы сумели дойти до полуфинала. Это очень хорошо! Гордость – за мой любимый Дальний Восток. И благодарность организаторам конкурса. Я желаю всем интересных вопросов, удачных ответов и успешных результатов», – сказал на церемонии открытия полуфинала в ДФО заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

Приветственные слова со сцены выразил и вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края Антон Волошко.

«Для нас большая честь в очередной раз принимать конкурс. Руководство края расценивает конкурс как особенно важный, поскольку его участники по своим компетенциям и внутренним качествам должны претендовать на высокие позиции в различных управленческих структурах. У нас есть уже позитивный опыт трудоустройства конкурсантов: три участника предыдущих этапов сейчас работают в Правительстве Приморского края, и мы надеемся, что таких людей станет больше», – подчеркнул Антон Волошко, пожелав всем участникам удачи.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что по итогам контрольного тестирования, которое прошло 14 января, в полуфинал конкурса в ДФО вышли 250 участников. Среди них – 2 доктора наук, 30 кандидатов наук, 67 конкурсантов с двумя и более высшими образованиями, 82 человека с опытом управления более 10 лет, а у 5 участников в подчинении около 1000 сотрудников.

«Уже в третий раз конкурс проходит во Владивостоке. От ДФО на конкурс поступило 9 644 заявки. Накануне старта очных испытаний конкурсанты должны были пройти повторное контрольное тестирование, подтверждающее их результаты онлайн-этапа. Всего ретест проходили 270 человек. Из них в полуфинал было допущено 250. Самому молодому участнику 23 года, а самому опытному — 54 года», – сообщил Алексей Комиссаров.

Он уточнил основной возраст полуфиналистов: от 25 до 35 лет – 119 человек и от 36 до 45 лет – 105 участников. Далее следует группа в возрасте от 46 до 55 лет – 22 конкурсанта и до 25 лет – 4 человека. В третьем сезоне участие в полуфинале Дальневосточного федерального округа принимают 45 женщин (18% от общего числа полуфиналистов) и 205 мужчин.

Всего в региональный полуфинал вышли 250 человек: 60 участников из Приморского края, 58 представляют Хабаровский край, 20 представителей Амурской области, 31 человек из Бурятии, 30 – из Якутии, 20 жителей Сахалинской области, 13 участников представляют Забайкальский край, по 8 человек – Магаданскую область и Камчатский край. От Еврейской автономной области участие в конкурсе принимает руководитель юридической компании «Унтевский, Михеев и партнеры» Евгений Михеев.

Во Владивостоке впервые в конкурсе «Лидеры России» будет опробован новый формат взаимодействия участников – это одно из нововведений третьего сезона конкурса. По итогам прошлых лет конкурсанты выражали желание больше пообщаться друг с другом и наладить деловые и дружеские контакты. На полуфинале в ДФО организаторы протестируют современный формат нетворкинга, который должен позволить участникам не только познакомиться друг с другом, но и попробовать себя в неожиданных ролях.

«Мы не в первый раз принимаем полуфинал «Лидеров России». Для нас это честь и гордость», – сказал в приветственном слове ректор ДВФУ Никита Анисимов. Он выразил напутствие полуфиналистам конкурса: «Очень важно не поддаться искушению соответствовать чему-то, что вы считаете правильным. Важно не то, что мы считаем в какой-то текущий момент, а важно быть собой в каждый момент времени». Ректор ДВФУ добавил, что в прошлом году два сотрудника Дальневосточного федерального университета стали финалистами конкурса «Лидеры России», ездили в Сочи, и они до сих пор получают огромное количество предложений.

Основные дни полуфинала – 15 и 16 января. Конкурсанты за два дня должны успеть продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

«Каждый год мы стараемся что-то новое придумать, учитывать опыт прошлых лет. В частности, в прошлом году на финале мы проводили проблемно-аналитическую деловую игру – она доказала свою эффективность. Теперь мы решили использовать ее на всех полуфиналах. Мы не хотим повторяться, поэтому придумываем разные новинки», – отметил декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Шебураков.