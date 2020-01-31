/ / Вместе сохраним культурно-историческое наследие ЕАО

О взаимодействии в рамках рабочей встречи договорились врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и руководителем регионального отделения РГО и биробиджанского дайвинг-клуба «Сквалус» Владимир Шехтер.

Владимир Ильич пришел к главе региона с конкретным предложением – подписать соглашение о взаимодействии между Русским географическим обществом и правительством ЕАО, — сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области. Также он предложил Ростиславу Гольдштейну возглавить попечительский совет. На оба предложения глава региона ответил положительно.

Это позволит максимально использовать ресурсы Русского географического общества для развития ЕАО – интеллектуального, научного, грантового. Специалисты РГО и дайверы «Сквалуса» не раз участвовали в очистке водоемов, экспедициях и исторических исследованиях на территории региона.

Документы будут подписаны в феврале-марте в штаб-квартире Русского географического общества в Москве. Интересно, что созданное в ЕАО в 2010 году региональное отделение до сих пор работало без соглашения с правительством. Как рассказал Владимир Шехтер, с предыдущими главами региона не удавалось наладить контакт.

На встрече проговорили и еще один важный вопрос – возрождение единственной на Дальнем Востоке лаборатории подводных исследований и музея при ней. По словам Владимира Ильича, сейчас у регионального отделения нет возможности содержать помещение. Между тем, в музее находятся ценные исторические экспонаты. Глава региона Ростислав Гольдштейн решил лично посетить музей и лабораторию, чтобы на месте определиться, какую помощь может оказать правительство региона.